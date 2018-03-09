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民進黨新北市議員初選43人登記　25位議員爭取連任

記者陳志仁／新北報導2018/03/09 20:13
▲民進黨在第四選區（板橋）提名5席議員，共有王淑慧、戴瑋珊、黃俊哲、林欣磊、林華偉、何博文、丁睿昇及石一佑等8人登記，老將新秀競爭激烈。（圖／新北市議員何博文辦公室提供）
▲民進黨在第四選區（板橋）提名5席議員，共有王淑慧、戴瑋珊、黃俊哲、林欣磊、林華偉、何博文、丁睿昇及石一佑等8人登記，老將新秀競爭激烈。（圖／新北市議員何博文辦公室提供）

民進黨新北市黨部今（9）日下午五點截止新北市議員的初選登記，新北市的十個選區（不含平地、山地原住民選區）將提名34席，共有43人登記角逐，其中第一、六、八、九選區同額競選；此外，第十一選區（平地原住民）、第十二選區（山地原住民），由中央黨部直接徵召。

民進黨新北市黨部表示，第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區）提 2席，呂孫福、鄭宇恩（現，女）2人登記；第二選區（林口區、五股區、泰山區、新莊區） 提5席，共有何淑峯（現，女）、鍾宏仁（現）、陳科名（現）、賴秋媚（現，女）、陳文治（現，新北市議會副議長）及簡妙娟 6人登記。

第三選區（蘆洲、三重）提6席，共有李倩萍（現，女）、林永鴻、李坤城（現）、陳啟能（現）、林軍道、李余典（現）、邱婷蔚（現，女）7人登記；第四選區（板橋）提名5席，有王淑慧（現，女）、戴瑋珊、黃俊哲（現）、林欣磊、林華偉、何博文（現）、丁睿昇及石一佑（女）8人登記。

第五選區（中和）提3席，有張維倩（女）、林秀惠（現，女）、張志豪、連秀榮、郭祥億5人登記；第六選區（永和）提2席，許昭興（現，女）、羅文崇（現）2人登記；第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提 6席，有林銘仁（現）、曾進益、鄭志宏、廖宜琨、彭成龍（現）、蘇益和、高敏慧（現，女）7人登記。

第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來） 提2席，廖筱清（現，女）、陳永福（現）2人登記；第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）提1席，僅林裔綺（現，女）1人登記；第十選區（金山、萬里、汐止）提2席，有沈發惠（現）、周雅玲（現，女）、張錦豪3人登記。

民進黨新北市黨部執行長李建興說，有43人完成登記的程序，其中27人為男性、16人為女性，另有25位現任市議員爭取連任（58%），登記的文件將送交中央黨部進行審查；另合格參選人數超過提名席次的選區，即日起至3月13日止進行協調，若協調未果，3月19日至5月15日以抽籤的方式舉行民調，再由中央黨部公告。

關鍵字民進黨新北市黨部新北市議員
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