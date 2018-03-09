秀潭國小節水動起來　赤腳提水體驗缺水苦

台灣世界展望會為了改善全球各地面臨缺乏乾淨水的困境，長期透過水資源設備修建、衛生教育倡導、成立水資源管理委員會等方式，為社區提供乾淨、永續的飲用水，致力達成「每10秒就有1人獲得乾淨水源」的願景。將於3月22日「世界水資源日」前，發起「一杯乾淨水，轉變非洲的健康、教育與未來」水資源行動，雲林縣土庫秀潭國小率先響應水資源行動，全校32名師生總動員，透過節水行動及赤腳提水體驗身體力行的方式理解生活於缺水地區兒童與家庭的困難。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，水、是每天我們都必需使用的資源，在台灣，雖有缺水景況，但大多時間都供應無虞，反觀在非洲地區由於供水設備與技術有限，數以萬計貧窮家庭的婦女與孩子，日復一日頂著水桶辛勞地往返於家與取水點之間，不僅影響生活更影響兒童就學權利。

台灣世界展望會舉辦「萬名小學童、創造水奇蹟」活動，邀請國小學童透過節水行動、體驗提水及響應捐款等方式幫助最貧困、匱乏地區的孩子與家庭能擁有乾淨水源，或透過行動以班級、學校及家庭資助非洲缺水地區兒童，為生命注入希望的泉源。



▲秀潭國小響應水資源行動體驗一天節水行動。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.09）

雲林縣土庫鄉秀潭國小率先響應台灣世界展望會水資源行動，除了邀請展望會工作人員到校分享缺水地區兒童與家庭的生活困境，以及在校園內洗手台上的水龍頭掛上今日公休的牌子外，同學更脫下腳上鞋子、頭上頂著8公升的裝水容器，赤腳體驗非洲地區兒童取水路的不易。

秀潭國小校長劉信利表示，期望透過生命教育讓學生用不同的視野看見世界上需要的地區與兒童，而透過赤腳提水體驗跟控制可使用的水龍頭數量等體驗方式讓小朋友更能深刻了解水的重要性並且學習如何不浪費身邊常見但卻珍貴的資源。

劉信利說，雖然全校人數並不多，但許多的觀念都需要從小紮根，我們提前將世界觀、關懷他人以及珍惜身邊事物的種子種在孩子心中，相信未來當每一位小朋友的種子萌芽成長一定會有不一樣的風景。



王昶評誠摯邀請各界響應「一杯乾淨水，轉變非洲的健康、教育與未來」水資源行動，捐款支持世界展望會於非洲進行的水資源暨衛生工作、資助缺乏乾淨水國家的兒童，幫助當地獲得乾淨飲水與良好衛生設施，一同轉變孩子們的健康、教育與未來。