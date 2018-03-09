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LINE在台擴大投資 推FinTech服務、啟動選

鉅亨網2018/03/09 19:34
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LINE 台灣今 (9) 日舉辦 2018 年度記者會，宣布今年將針對人才、技術、內容與新創事業等，在台灣擴大投資，計畫在台推出「LINE MOBILE」與「LINE FINANCE」等新服務，也將啟動「2018 選舉專案」，此外，與國家災害防救科技中心合作開發的官方帳號也正式上線，擴大社會參與。

LINE 台灣總經理陳立人表示，今年將更積極關注公共事務，發揮 LINE 平台的正面影響力，並擴大社會參與，無論對人才、技術、內容、或新創事業，都將全面擴大投資，把握深耕台灣的各種可能性。

LINE 在日本已開始透過與軟體銀行合作，為用戶提供 LINE MOBILE 服務，LINE 表示，今年也將在台灣與電信公司合作，推出 LINE MOBILE 服務，目標為提供具備完整 LINE 體驗的一站式電信服務，讓用戶從服務申辦、繳費到客服查詢等，都可透過 LINE 進行，目前該項服務已進入市場調研與企劃階段。

繼今年 1 月 LINE 日本總部宣布成立 LINE Financial Corporation 後，LINE 也將在台灣開拓金融相關業務，LINE BIZ PLUS 北亞金融董事總經理劉奕成表示，在合法合規的前提下，期待能夠在台灣取得必要的執照，提供創新金融服務，也盼能攜手金融機構，提供包括普惠金融、UBl(User -based Insurance) 與小額彈性投資等服務，目前都正研擬中。

LINE 今年也將更主動參與台灣社會的重大事件與活動，LINE 表示，為了讓每一位候選人都能運用 LINE 發聲，同時也為每一位選民提供中立與正確的選舉資訊，今年為九合一選舉規劃特別的候選人工具和 LINE TODAY 選情專區，將更努力參與社會公民事務，以發揮在台灣的正向影響力。

除規劃選舉專區外，LINE 也與國家災害防救科技中心攜手合作，彙整 13 個單位的防災與災情相關資訊，結合 LINE 的平台與技術，以官方帳號形式，提供雨量、地震、風災、低溫特報、強風、大雨特報等兼具綜合性與正確性的資訊，此官方帳號並於今日正式上線。
 

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