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中央社

李克強報告未提高度自治 港澳辦：省篇幅

中央社2018/03/09 19:31
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京9日電）中國國務院總理李克強今年的政府工作報告對港澳僅提「一國兩制」未見「港人治港、澳人治澳、高度自治」，引發港媒關注。港澳辦今天表示，原因之一是為節省篇幅。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議下午舉行全體會議，會議結束後中國國務院港澳事務辦公室主任張曉明在「部長通道」受訪時作上述表示。

張曉明說，「一國兩制」是總概念，已包含「港人治港、澳人治澳、高度自治」內涵；從港澳現況看，更需強調對「一國兩制」的理解與執行要全面準確。政府工作報告內容龐雜，省掉12個字也是為節省報告篇幅的「一大貢獻」。

中國國務院台灣事務辦公室2月第公布31項惠台措施。有媒體記者今天提問，這些措施是否適用於港澳民眾，北京未來是否會對港澳民眾推出類似措施。

張曉明表示，這31條措施主要是根據兩岸經濟文化交流情況及台灣民眾訴求而制定，港澳民眾並不適用，但政策取向與北京支持港澳精神一致。

他說，這31項措施有些已在港澳施行，陸方近期也推出港澳人士在陸生活的優惠政策，例如在陸就業享有與中國大陸職工同等社保、住房公積金待遇等。

張曉明指出，北京對港澳的下一步具體政策目前不便具體披露，但隨著港澳逐漸融入中國發展，交流合作日益深化，北京支持港澳人士在陸生活的便利措施會陸續推出，有些甚至可以在粵港澳大灣區先行。（編輯：張淑伶）1070309

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