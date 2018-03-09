對蔡丁貴噴生髮水 抗議者1萬元交保

警方獲報到場後將胡志偉等3人帶回，訊後移送台北地檢署偵辦，胡志偉新台幣1萬元交保，陳男與黃男則是限制住居。

故總統蔣介石棺柩2月28日遭獨派青年潑漆，涉案青年的辯護律師何朝棟等人，今天上午在北社舉行記者會說明後續。過程中胡志偉與陳姓、黃姓男子等3人闖入現場抗議，胡男並朝蔡丁貴噴灑不明液體。

胡志偉交保後受訪表示，噴生髮水是要凸顯對方用激烈的手段，違反中華倫理道德文化與儒家思想，「現場有人罵我們是中國豬、對我的夥伴架拐子，我們不排除提出告訴。」

胡志偉說，「蔣公的歷史功過，我們不能判定，應由歷史判定，也呼籲所有人如果不喜歡蔣公銅像，歡迎聯絡大陳鄉親，我們會安置好」。

台北市警察局中正一分局發布新聞稿表示，45歲胡男等3人因不滿蔣介石靈柩遭人潑灑紅漆，相約前往記者會現場，到場後與蠻番島嶼社成員發生口角衝突，並毀損台灣北社辦公室大門、監視器，其中胡男對蔡丁貴噴灑生髮劑。

警方說，胡男等3人坦承涉案，涉及毀損部分被害人暫不提告，訊後依無故侵入他人住宅罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。（編輯：黃瑞弘）1070309