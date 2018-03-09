攬才專法滿月 YouTube創辦人獲首張就業金卡

國家發展委員會研擬推動的「外國專業人才延攬及僱用法」2月8日正式施行，賴清德日前將首張就業金卡頒發給影音共享平台YouTube創辦人之一的陳士駿，感謝陳士駿願意回台貢獻科技技術與經營管理長才。

（中央社記者陳政偉台北9日電）外國專業人才延攬及僱用法上路，行政院長賴清德日前接見YouTube創辦人之一的陳士駿，並頒給首張就業金卡，感謝他願意回台貢獻科技長才，並盼吸引更多國際優秀新創人才來台。

賴清德提到，從就任以來，政府就積極推動各項留才攬才政策，除修訂產業創新條例外，並研擬推動外國人才專法，以期建構更友善的環境，提高外國人才來台誘因。

賴清德也說，針對就業金卡申請者來台工作、生活等各項面臨的問題，政府部門將設立單一窗口專案服務、專責協處，並建立一套完備的服務機制，期盼全世界優秀的專業人才都能夠把台灣當成自己的第二個家，讓全世界瞭解台灣是一個張開雙手，擁抱國際人才的國家。

國發會人力發展處長林至美今天表示，「就業金卡」是針對外國特定專業人才所設計的禮遇措施，包括工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一之個人准證。

林至美指出，持卡者除不需透過雇主申請，可自由尋職及轉換工作外，也可享有尊親屬來台探親最長1年的停留期，以及首次來台者前3年薪資所得新台幣300萬元以上折半課稅等各項便利性及禮遇優惠措施。

林至美說，透過「就業金卡」的核發，期提高外國專業人才來台誘因，協助台灣經濟轉型。

林至美表示，陳士駿是影音共享平台YouTube的創辦人之一，後來又成立AVOS公司。在美國的成功創業經驗享譽國際，為全球傑出的先進科技軟體技術創新與經營管理人才。（編輯：蘇志宗）1070309