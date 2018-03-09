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中央社

藍營新北市議員選舉 公告兩階段登記

中央社2018/03/09 19:42
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北9日電）中國國民黨新北市黨部今天公告市議員選舉提名辦法，主委李乾龍表示，將務實預計提名37人；分兩階段領表登記，第一階段13日起開放領表，5月14日完成提名。

新北市議員選舉共分12個選區，列為第一階段13日、14日領表，13日到15日登記的為，第一選區（淡水、八里、三芝、石門）、第二選區（新莊、五股、泰山、林口）、第四選區（板橋）、第五選區（中和）、第六選區（永和）、第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）、第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），及第十選區（汐止、金山、萬里）。

第十一選區（平地原住民）、第十二選區（山地原住民）不辦理意見徵詢、領表登記，有意參選的黨員，30日前向新北市黨部提書面申請，經中央常務委員會核准後，始得參選。

李乾龍說，第三選區（三重、蘆洲），第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮），因還在物色適當的人選，列為第二階段26日、27日領表，26日到28日登記。

為鼓勵新人與青年參選，符合條件的登記者，民意調查將有相關的加權。

李乾龍說，原則上除永和選區，現任國民黨市議員都會提名，國民黨可能舉辦初選的選區，包括第三選區（三重、蘆洲）將提名4席、第四選區（板橋）因擬提名5席，現任4席，形成新人搶一席的局面。

第六選區（永和）原本應選4席，但因選民人數減少，下屆縮減為當選席次3席，國民黨擬提名2席，現任市議員陳鴻源、連斐璠將與新人一起參加初選。

第十選區（金山、萬里、汐止）及第三選區（蘆洲、三重）也將有新人爭取為民服務機會。（編輯：黃于）1070309

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