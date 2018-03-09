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地方萬花筒》影／GoGo旺捏陶大賽　泥雕土狗性別揭曉

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/09 20:23

田中窯的5米高泥雕台灣土狗是公的還是母的？答案將在17日2018GoGo旺捏陶大賽中才會揭曉。陶藝家葉志誠以5人小組花了一個星期的時間，採用複合媒材，打造台灣第一隻身長3米的泥雕土狗，9日搶先亮相。


▲田中明禮國小小朋友為2018GoGo旺捏陶大賽暖場。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

2018千人捏陶大賽，17日將在彰化縣「田中窯創意園區」登場，9日80名田中鎮明禮國小小朋友在台灣土狗泥雕下方進行陶藝創作，為2018GoGo旺捏陶大賽暖場，縣府機要祕書陳金哲、田中鎮長謝文賢等人，邀請縣內各小學及幼兒園學生參與，透過實品創作並以狗為主題，讓參賽者盡情發揮創意，人人都可以是藝術家。


▲田中明禮國小小朋友為2018GoGo旺捏陶大賽暖場。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

陳金哲表示，田中窯創藝園區一直都是彰化縣非常具有代表性的文創園區，這次舉辦「彰化2018-Go Go旺捏陶大賽」，活動充滿了藝術和創意，把生活美學從政府到民間做一個連結，從民間發動，並與在地藝術結合，在學校教育之外，讓許多老師與藝術家們主動參與活動。


▲縣府機要祕書陳金哲、田中鎮長謝文賢等人邀請大家來猜開台灣第一隻泥雕土狗是公的還是母的。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

彰化縣自強獅子會長葉志誠表示，彰化2018-Go Go旺捏陶大賽，是彰化縣首次舉辦的大型千人捏陶活動，這次比賽募集對象是縣內有175所國小及幼兒園學生，也請老師們多多鼓勵學童來參與，讓這份藝術元素融入到生活當中，並將生活上的美學教育能夠融入到下一代。


▲田中明禮國小小朋友為2018GoGo旺捏陶大賽暖場。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

2018GoGo旺捏陶大賽暖身活動，明禮國小80位小朋友在台灣土狗泥雕下方進行捏陶創作，三年甲班施昶旭說，他捏的是他家的米格魯，有的同學捏的臘腸狗、哈巴狗，小朋友當場捏塑出的狗作品各式型態都有，也都是獨一無二。

17日活動當天有田中鎮立國樂團、二社田社區大學、李秀珍舞蹈教室、國立彰化生活美學館打擊樂團、社團法人南彰化生活美學協會、游月說漢心舞團、國立台灣交響樂團附設管樂團、昇華舞蹈藝術團、蕭至恩舞蹈教室、二社田社區大學舞蹈班、實踐大學附設二水家政中心、佐聲社超群樂團等，帶來精彩演出，園區也正值蜀葵花季，歡迎各界踴躍參加。

關鍵字台灣土狗田中窯捏陶
范鎱楨深耕社區　嘉惠老人及兒少秀潭國小赤腳提水　體驗缺水苦

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