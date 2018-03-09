54工兵群營區參訪　學子體會工兵訓練實況

54工兵群吳指揮官表示，藉由全民國防參訪活動，同學們不僅可以見證到國軍的進步與成長，更能感受基層部隊扎實的訓練實況，除瞭解官兵平時戮力戰訓的辛勞外，更能體會工兵部隊「逢山開路，遇水架橋」的精神，同時亦向在場學生實施人才招募，說明在眾多的職涯選擇中，「從軍」是迎向非凡人生的優質選項，也是突破自我、邁向成功的途徑，國軍有完善的培育進修制度，也是青年投資自我的最佳管道。

吳指揮官強調，國軍官兵雖然投身軍旅，大多時間專注戰訓本務，但仍能把握時機，努力向上學習、拓展視野，因為「學習永遠不嫌晚、永無止境」透過公餘進修機會，充實學養，增進技職專業學能，與社會脈動相結合，在自己的人生規劃上取得正面效益。最後期盼同學回到學校後，也能夠繼續參與全民國防教育多元教學活動，培養學生愛鄉愛國情操，凝聚全民國防共識。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社