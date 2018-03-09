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54工兵群營區參訪　學子體會工兵訓練實況

軍聞社2018/03/09 17:21
▲ 陸軍第八軍團54工兵群9日辦理參訪活動，慈幼工商及亞洲餐旅學院兩校學生在教官帶領下，共同參訪工兵機械裝備陳展。（54工兵群提供）
▲ 陸軍第八軍團54工兵群9日辦理參訪活動，慈幼工商及亞洲餐旅學院兩校學生在教官帶領下，共同參訪工兵機械裝備陳展。（54工兵群提供）
陸軍第八軍團54工兵群9日辦理參訪活動，慈幼工商及亞洲餐旅學院兩校近220餘位學生共同參與，凝聚青年學子全民國防意識。（54工兵群提供）

（軍聞社記者董權輝高雄9日電）為全面推廣全民國防，陸軍第八軍團54工兵群今日辦理全民國防參訪活動，由慈幼工商教官林岳聰中校及亞洲餐旅學院教官尤鈞民少校帶領學生近220餘人共同參與，藉由營區生活設施參訪、工兵機械裝備陳展及體驗活動，延伸全民國防教育成果，凝聚青年學子保家衛國意志。

　54工兵群吳指揮官表示，藉由全民國防參訪活動，同學們不僅可以見證到國軍的進步與成長，更能感受基層部隊扎實的訓練實況，除瞭解官兵平時戮力戰訓的辛勞外，更能體會工兵部隊「逢山開路，遇水架橋」的精神，同時亦向在場學生實施人才招募，說明在眾多的職涯選擇中，「從軍」是迎向非凡人生的優質選項，也是突破自我、邁向成功的途徑，國軍有完善的培育進修制度，也是青年投資自我的最佳管道。

　吳指揮官強調，國軍官兵雖然投身軍旅，大多時間專注戰訓本務，但仍能把握時機，努力向上學習、拓展視野，因為「學習永遠不嫌晚、永無止境」透過公餘進修機會，充實學養，增進技職專業學能，與社會脈動相結合，在自己的人生規劃上取得正面效益。最後期盼同學回到學校後，也能夠繼續參與全民國防教育多元教學活動，培養學生愛鄉愛國情操，凝聚全民國防共識。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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