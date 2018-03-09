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影／心肌梗塞發作過程類似　兩人生死不同命

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/09 20:56
衛福部彰化醫院急診室上周出現兩名發作過程類似的心肌梗塞患者，但結局卻大不同。

天氣乍暖還寒，高危險群要小心心肌梗塞突襲！衛福部彰化醫院急診室上周出現兩名發作過程類似的心肌梗塞患者，但結局卻大不同。一名胸悶馬上就醫的婦人，在急診室檢傷時突然昏迷無心跳，救回一命；另一名青壯男子在家胸悶，未馬上就醫，半小時後突然昏厥無心跳，到院前死亡。急診及心臟科醫師都認為，同是心肌梗塞，生死不同命，最大差別在於搶救時機。


▲彰化醫院心臟內科主任何東錦說，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，易引起心室顫動而猝死。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

「不少心肌梗塞患者在發病30分鐘內猝死」彰化醫院急診醫師吳竣維說，據王姓病患家人表示，正值壯年的王男有高血壓，但常沒按時服藥，上周四突覺得胸悶，忍耐了半小時，突然在家倒下，到院前已死亡，急救仍無效。


▲彰化醫院心臟內科主任何東錦說，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，易引起心室顫動而猝死。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

彰化醫院心臟內科主任何東錦指出，除了天氣寒冷容易引發心肌梗塞之外，在冬春或秋冬交替之際也常因忽冷忽熱增加心血管負擔，引發心肌梗塞，讓人猝不及防，其實，只要胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗一定要馬上就醫，稍一延遲，若是心肌梗塞恐就危險了！。


▲彰化醫院心臟內科主任何東錦說，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，易引起心室顫動而猝死。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

有高血壓慢性病的64歲李姓婦人胸悶，在家人陪同下到彰化醫院掛急診，在檢傷時意識清楚，卻突然昏迷無意識，量不到心跳血壓，家人嚇了一大跳，經醫師電擊搶救5分鐘恢復心跳，馬上送入心導管室，由何東錦施以心導管手術，發現該名病患的心臟冠狀動脈血管百分之百阻塞，除了打通血管外，還裝了支架，病人迅速恢復後已出院。

吳竣維說，如果李姓婦人是在家中沒了心跳，即使救護車飛奔到醫院，可能也難救回，而李婦胸悶就馬上到院急診，救了自己一命；王姓男子則是未能及早就醫，留下遺憾，不少心肌梗塞患者在發病30分鐘內猝死，這兩起個案顯示搶救時間是最重要的。


▲彰化醫院心臟內科主任何東錦說，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，易引起心室顫動而猝死。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

何東錦指出，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，易引起心室顫動而猝死，發生前的典型症狀是胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗，所以，高血壓、高血醣跟高血脂等三高患者、抽菸、肥胖及家族史等高危險族群一旦發生上述症狀，一定要馬上就醫。

關鍵字心肌梗塞彰化醫院高血壓冠狀動脈
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