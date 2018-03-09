川普將會金正恩 學者憂中國淪為籌碼

華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年今天在華南理工大學公共政策研究院（IPP）官方微信平台上表示，儘管美國與北韓的峰會不會讓北韓成為美國的屬國，但一定會讓北韓成為美國對付中國的新平台。

（中央社記者陳家倫上海9日電）川普將在5月會見金正恩，中國問題學者鄭永年認為，會讓北韓成為美國對付中國的新平台，中國恐淪為籌碼。不過北京的學者表示，美國與北韓談判，是中國「雙暫停」提議的體現。

他還提到，屆時北韓與美國談判的籌碼之一很可能就是犧牲中國。犧牲中國現在成為美國的最優先考慮。「一切針對中國，其餘的都是次要的了。朝鮮做什麼，其實由不得自己，而是成為美國的一個尖兵。」

中國國際問題研究院研究員郭憲綱則認為，不該再以「零和思維」、「冷戰思維」看待美國與北韓的談判。他向中央社表示，雙方談判符合中國倡議的「雙暫停」（北韓暫停核彈活動、美韓暫停大規模軍演），中國樂意看到雙方溝通。

他說，北韓與美國即使和解，北韓也沒有理由和中國敵對，因為中國沒有侵犯北韓的利益，且中國過去在北韓經濟上給予許多幫助，認為北韓不是靠中就是靠美的「零和思維」顯得有些落伍。

中國長期以來在北韓核問題上扮演調停者的角色，但南韓這次成了關鍵要角，面對記者詢問中國是否會有失落感時，郭憲綱表示，中國從來沒有想要控制北韓，「今天美國與北韓能走到一起，也是中國努力的結果。」

他並強調，談判不是容易的事，需要曠日廢時，但從目前看來，雙方在對話進程上是很脆弱的，比方川普就說「制裁措施會持續到達成協議為止」，並沒有為了對話營造良好氣氛，顯示雙方互不信任。（編輯：張淑伶）1070309