尖點營收逐季成長 兩大動能助攻

法人預估，尖點第1季合併營收季減5至10%，約與去年持平，後續隨市場需求增溫，營收可望逐季成長，成長動能以切削刀具及鑽孔服務兩項業務較為明顯，全年營運力拚雙位數成長。

鑽針廠尖點科技2017年合併營收新台幣32.83億元，稅後淨利2.36億元，每股稅後基本盈餘1.5元。受淡季及工作天數少影響，今年1至2月累計營收5.24億元，較去年同期微幅減少0.9%。

（中央社記者江明晏台北9日電）尖點科技受淡季及工作天數少影響，今年前2月累計營收微減。法人預估，尖點首季營收季減約5至10%，後續營收可望逐季成長，切削刀具及鑽孔服務為兩大動能。

觀察各事業部營運狀況，尖點PCB鑽針目前月產能為2100萬支，2017年營收比重為58%。2018年第1季稼動尚能維持在近9成水準。

鑽孔服務目前共計8個營運據點，2017年營收比重為31%。第1季受工作天數及產業淡季影響，稼動處相對低檔。法人指出，2018年期望有機會開拓新的服務據點。

切削刀具於2017年第4季進行產能擴充，擴產幅度約15%，全年營收較2016年大幅成長24%。去年第4季因主要客戶庫存調節，訂單較為疲軟，目前第1季訂單已逐漸回溫。金屬切削刀具自2014年發展至今，由原先不到2%的營收占比，到2017年成長至11%，尖點看好，未來在刀具業務的發展。

另外，尖點為提高資金使用效率，健全財務指標，2月23日董事會決議辦理現金減資，退還股東股款。減資金額約為1.59億元，減資比率為10%，每股退還1元；減資後股本約14.35億元，減資案將於6月14日股東會通過後實施。若加上董事會通過2017年配發現金股利0.4元，股東預計每股可領回1.4元。（編輯：張良知）1070309