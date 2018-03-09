影／彰化縣松柏書畫學會聯展　銀髮族舞文弄墨

為提倡「生活美學化、美學生活化」，並迎接高齡化社會的來臨，國立彰化生活美學館於即日起至25日，辦理「銀髮的春天-彰化縣松柏書畫學會107年會員聯展」，此次邀展的藝術作品，每一件都有獨特的創造力與情感，因此，誠摯的邀請各界人士把握展覽期間前來觀賞。

彰化生活美學館館長尹彙武表示，該書畫學會於民國85年成立，由愛好書畫的社會賢達所組成，會員需年滿45歲，至今成立已22年，目前會員90餘人，大都是職場退休高齡銀髮族群，現居彰化縣各地，平時喜愛舞文弄墨，嚮往藝術生活美學。



▲彰化縣松柏書畫學會辦理107年會員聯展，邀請各界人士把握展覽期間前來觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

尹彙武表示，而大部分會員習書畫於縣市政府開設之水墨國畫研習班，並受教於吳燈錫、吳金盆、王柏勳、許智文、江慶章等老師，指導水墨繪畫技巧，以書畫會友，每年定期舉辦會員作品聯展，與愛好藝文朋友互相切磋，提升會員書畫創作視野！



▲彰化縣松柏書畫學會辦理107年會員聯展，邀請各界人士把握展覽期間前來觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

會員們平日踴躍參加縣內各項藝文社團活動，發揮愛心關懷社會弱勢，並經常樂捐書畫創作品義賣，所得悉數捐作公益，關懷社會弱勢的理念不落人後，精神值得嘉許；而歷屆理事長用心經營，會員們同心協力，秉持「活到老、學到老」的精神，每年的會員作品聯展，都能創造豐碩成果，並獲外界一致好評。



▲彰化縣松柏書畫學會辦理107年會員聯展，邀請各界人士把握展覽期間前來觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

尹彙武說，本次展出作品都是會員近期佳作，有國畫山水、寫意、花鳥、工筆等水墨暨行、隸、篆草、甲骨文等書法，各創風格！歡迎大家親近藝術，體驗彩墨書法的樂趣，將書畫藝術的種子散播到你我心中享受終身學習的樂趣。