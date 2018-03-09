鴻海前2月營收同期高 Q1挑戰同期高

鴻海表示，從三大產品線來看，2月營收較1月和去年同期，表現較佳均是運算（computing）產品，其次是通訊（communication），再者是消費性電子（consumer electronics）產品。

鴻海自結2月合併營收2778.15億元，較1月4006.06億元減少30.65%，比去年同期2895.8億元減少4.06%。

累計今年前2月鴻海自結合併營收6784.21億元，較去年同期6349.12億元成長6.85%。

法人指出，2月雖然有農曆春節工作天數減少因素影響，不過鴻海前2月營收仍創歷年同期新高。

展望今年第1季，蘋果日前預期到今年3月底，單季iPhone營收可望較上一年同期成長雙位數百分點。

法人預估今年第1季iPhone X組裝拉貨力道趨緩，不過鴻海運算和通訊類產品仍有支撐力道，iPhone X組裝仍可維持一定水準，iPhone 8 Plus市場需求不弱，預期鴻海第1季業績可望略優於季節性表現，挑戰歷年第1季高點。

市場推測，鴻海獨家取得iPhone X組裝訂單，鴻海也取得iPhone 8 Plus大部分組裝訂單。

蘋果日前公布前200大供應鏈廠商最新名單，鴻海集團以及旗下鴻騰六零八八精密科技（6088.HK）共有31個據點，列入蘋果前200大供應鏈當中。（編輯：林沂鋒）1070309