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聚焦美國2月非農數據！經濟學家：若薪資續漲 升息4

鉅亨網2018/03/09 20:27
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週五 (9 日) 美國將公布 2 月非農就業數據，根據路透社報導，市場預估，就業人數將大幅增加，失業率可望降至 4%，甚至更低；經濟學家認為，若就業數據強勁、薪資漲幅「健康」，將使今年升息 4 次的機率增加。

市場預計，2 月非農新增就業人數為 20 萬人，失業率有機會較 17 年低點 (4%) 更低，但工資漲幅可能放緩。

聯準會 (Fed) 預計今年將升息 3 次，標準普爾 (S&P Global Ratings) 首席美國經濟學家 Beth Ann Bovino 表示，若就業數據強勁，薪資漲幅「健康」，今年升息 4 次的可能性，將因此增加。

1 月美國時薪增幅為 2.9%，增幅為 2009 年 6 月以來新高，引發了市場對通膨抬頭、升息步伐加快的擔憂，導致美股於 2 月出現大幅回調，全球股市亦無法倖免。

市場預期，2 月薪資增幅為 2.8%，與 1 月相比，略有放緩。

穆迪資深分析師 Ryan Sweet 指出，若薪資大幅成長，市場對聯準會繼續升息的預期，將進一步攀升，目前已經看到聯準會鴿派言論「趨近鷹派」的現象。

聯準會 1 月底利率決策會議紀錄顯示，多數決策官員認為通膨將上升，對升息的信心，也明顯增加。高盛認為，3 月升息的機率，超過 95%。

高盛報告指出，由 1 月底利率決策會議紀錄可看出，經濟前景持續好轉，Fed 對通膨的看法，也漸趨鷹派。

高盛甚至大膽預言，Fed 今年可能會升息 5 次。

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