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中央社

LINE擬進軍電信金融 推九合一選舉服務

中央社2018/03/09 20:23
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北9日電）LINE今天放送多項驚喜，除表示將針對「九合一選舉」推出專屬服務外，今年也打算在台推出LINE MOBILE、LINE FINANCE進軍電信、金融業，強調會合乎法規，但具體時間表暫未出爐。

LINE台灣總經理陳立人今天在年度記者會上宣布，今年LINE將全面擴大在台投資，並公布年度計畫，包括與國家災害防救科技中心合作開發官方帳號，並預告「2018年選舉專案」，為候選人規劃宣傳工具和便民選情專區，及在台展開LINE MOBILE和LINE FINANCE新服務。

在會後訪問上，陳立人回應表示，LINE主要是提供訊息與內容、建立聯絡，選舉當然是一個很好的管道，目前初步規劃是鎖定「九合一選舉」，還沒有設定上線時間，但腳步必須加快，因為選舉已經開始慢慢熱起來，LINE將成為候選人的傳聲筒、肥皂箱，候選人可以利用特別企劃的LINE APP向選民傳送資訊，和便於選民觀看的選情專區。

LINE在日本和泰國市場已相繼推出LINE MOBILE服務，瞄準每年在台灣有超過700萬LINE用戶使用語音、影像通話服務商機，今年LINE計劃在台灣與電信公司合作，目標提出具備完整LINE一站式體驗的電信服務，也就是從服務申辦、繳費、客服查詢都可以在LINE完成，目前已進入市場調研與企劃階段，後續會公布明確夥伴與時間表。

參考日本與泰國LINE MOBILE的服務，是使用行動虛擬營運商（MVNO）的營運模式，承租現有電信網路來進行營運服務，主打特色為免綁合約、方案，數據流量能遞延至下月使用，另外，瀏覽LINE、Facebook等社群網站的流量是無限使用。

台灣電信業者密度高，市場競爭激烈，LINE在台是否會推出更殺的電信方案，後續值得關注。

另外，今年1月，LINE日本總部宣布成立LINEFinancial Corporation，將透過金融科技（FinTech）的應用，為新型態的多元化金融服務做準備。

延續總部的發展方針，LINE今天宣布，也將在台灣開拓金融相關業務。LINE BIZ PLUS北亞金融董事總經理劉奕成表示，在台灣，新經濟中最豐富多元的生態圈就是LINE，加上LINE長年以來對台灣人才的熟稔，是豐富化台灣生活圈的一股力量，在合法合規的前提下，期待能夠在台灣取得必要的執照，提供新經濟時代的創新金融服務。

此外，LINE表示，也希望能夠攜手金融機構，提供原來比較難以提供、而在金融科技（FinTech）發展之後展露曙光的產品，例如普惠金融、UBI（User-basedInsurance）及小額彈性投資等，這些都是正在研擬的服務。

針對LINE MOBILE和LINE FINANCE計畫，陳立人均強調，目前都在個別進行調研與評估，會合乎台灣法規，並在適合的消費者環境下推動，暫時無具體時間表。（編輯：張均懋）1070309

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