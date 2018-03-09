力達螺桿空壓機扮主力動能 出貨比重超越去年平均值

力達今 (9) 日公布 1 月營收力達 2 月營收 6.2 億元，月減 1.29%，年減 0.25%，前 2 月營收 12.55 億元，年增 2.24%，今年以來力達的營收也符合公司內部的成長預期。力達 2 月各項產品營收比重持續往高階優化，活塞式占 37.3%、螺桿式占 47.2%、渦旋式占 13%。

在全球節能減碳趨勢下，空壓機廠力達 (4552-TW) 的螺桿空壓機已成為出貨的主流，不過力達統計，2017 年全年螺桿空壓機出貨營收比重達 44.1%，登上主流產品，今年 2 月螺桿空壓機出貨營收比重更躍升到 47.2%，超越去年平均值，並超過 1 月的 46.9% 占比。

以空壓機的機台的整體生命週期來看，螺桿式相較於活塞式具有運行成本低、高投資回收率、高穩定性等明顯優點，早已為空壓機市場主流。

力達指出，今年全年高階應用出貨目標上看至少 6 成，其中將擴大以智能、服務導向為主的 F 系列空壓機產品，運用多樣化產品線以全面覆蓋工業及製造業生產之需求，除了既有熱銷的 F 變頻螺桿式空壓機外，陸續會於第 2、3 季推出無油渦漩機及兩極節能螺桿機，預計今年 F 系列將仍然為銷售主力，對於毛利的貢獻也可望逐漸提升。

同時，力達因應自動化工廠需求持續升溫，在螺桿機需求量放大及研發技術到位之下，於去年 6 月董事會通過螺桿主機自製計畫，並正式於今年 3 月完成螺桿主機製造設備及機台的進廠，預計將於第 2 季進入量產。

力達目前已自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達自行設置螺桿空壓機主機生產設備，在今年第 2 季正式進入量產之後，將取代對德國進口主機的依賴，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，預料將由原來 24-26%，增加 2-2.5 個百分點。

力達 2017 年全年營收 81.24 億元，年減 1.72%，該公司累計去年前 3 季營收 59.91 億元，毛利率 24.12%，年減 0.21 個百分點，稅後純益 6.93 億元，年減 6.45 個百分點，每股純益 6.93 元。