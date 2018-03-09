李宗翰登記初選　蔡其昌親陪打氣陳菊錄音力挺

李宗翰提到，回台南擔任議長特助期間，看見家鄉年輕人流失，長輩需人照顧，讓他開始思考在台北接觸到的「地方創生」是否能夠被應用。爾後又遇見許多志同道合的朋友，並想起父母和諸多前輩共同為民服務的熱情，讓他決定傳承。希望可以號召青年返鄉，改變大新營地區產業生態，創造人才與產業間的正循環。

台南市議員參選人李宗翰今（9）日早上在立法院副院長蔡其昌的陪同下，於民進黨新營黨部，完成第一選區市議員初選登記。蔡其昌當場播放高雄市長陳菊推薦李宗翰的錄音，展現其深獲民進黨內中央與地方前輩的共同肯定。

蔡其昌笑稱，今天帶著喜獲千金愉悅的心情南下，陪伴曾經在自己國會辦公室擔任過助理的李宗翰，踏出政治實踐的第一步。再趕回去接愛妻跟千金由月子中心回家，美好的開始為宗翰加油在民調中勝出。

蔡其昌說，當初知道李宗翰背景時，難免擔心是否會跟團隊相處不來。但沒想到李宗翰認真學習，容易相處。其中，對選民服務特別熱衷，常跟辦公室同仁請益，並給出自己的見解。而這並不只是他個人想法，連行政院長賴清德、高雄市長陳菊都有同感，並接著播出陳菊給李宗翰的加油錄音。

面對同時有行政、立法與地方的民進黨前輩支持，李宗翰表示感激與責任。為讓地方進步及改變需要藉政治參與才能有機會。宗翰感謝民主前輩打下當今民主基礎，過去無法參與著民主演變過程，但會謹記民主前輩們的努力，將延續政治前輩們打下的「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，熱情服務並做為年輕世代的代言人，努力、創新讓臺南更進步，並延續父母親的「後壁變頭前」使命。