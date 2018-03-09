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全傳媒反鬆綁七休一 文化部：僅討論特殊狀況

中央社2018/03/09 20:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵、鄭景雯台北9日電）文化部今天召開諮詢會議針對記者出國採訪特殊情況，於人員、時間明確，是否得調整例假進行討論。全國傳播媒體產業工會表示，堅決反對放寬七休一。

文化部表示，為因應業界向文化部提出適用需求，文化部今天邀集各大全國性報業、雜誌業等工會或勞工代表，召開諮詢會議，僅針對記者出國採訪特殊情況，於人員、時間明確，是否得調整例假進行討論。

文化部指出，會中部分出席者同意，也有部分持反對意見，且因今天會議雜誌期刊業出席者較少，為蒐集更完整意見，文化部將再邀集雜誌期刊出版業工會或勞工代表召開諮詢會議。有關廣電及網路媒體部分，會由國家通訊傳播委員會（NCC）及經濟部召開諮詢會議了解。

勞動基準法修正案3月上路，其中15行業21種形態可鬆綁七休一，並未包含媒體業。

全國傳播媒體產業工會發出新聞稿表示，堅決反對放寬七休一，並呼籲文化部務必考量勞工處境，盡主管機關把關義務。

全傳媒工會指出，新法上路後各媒體的目的事業主管機關已隨即召開放寬的討論，足見資方對於鬆綁的迫不及待，希望文化部及NCC在進行相關會議時必須聽進勞方的聲音，不要像先前立法院審理勞基法修法時，罔顧各種疑慮。（編輯：黃瑞弘）1070309

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