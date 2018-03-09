農委會：協調地方 春節外不應再連休市3天

缺失一，106年台北市市場處邀集農漁畜批發市場及產銷雙方共同議定107年的休市日，參加人員已經包括4大農民團體等農方代表，應可確實事先通知農友，事先規劃生產期程、分散供應；農糧署基於尊重地方政府及產銷雙方達成的共識，未及早發現風險、協調地方政府減少休市天數。

（中央社記者楊淑閔台北9日電）行政院農業委員會今天針對連續休市三日影響蔬菜供貨及價格波動公布檢討報告，表示會主動協調地方政府避免連休三日。農委會強調，往後除農曆春節外，農產品批發市場不應再有連休三日之安排。

缺失二，春節後氣候急劇變化，回暖讓蔬菜生產迅速，農糧署未能掌握氣象預報資料與農作物產量受影響的趨勢，進而未及時縮短休市天數，致使市場供貨集中，造成價格波動。

農糧署並提出數項強化蔬菜集散的措施，結論重點為往後除農曆春節外，農產品批發市場不應再連休3日。農糧署副署長蘇茂祥說，結論處指的是台北果菜批發市場，但是其他市場會受連動、跟進。

農委會副主委陳吉仲告訴中央社記者，往後前一年收到排定來年休假的公文時，就會提早確認是否有再發生春節之外休市3天以上的安排；以今年已經排定的休假來說，中秋節後還有一次休市3天，農委會已於2月27日行文台北市政府，建議不要休市3天，最後調整與否，由地方政府安排。（編輯：張銘坤）1070309