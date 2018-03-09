酒駕撞死烘焙師　金錢豹女哭求交保還稱可幫傳宗接代

在台中金錢豹上班的 34 歲顏姓女子去（ 2017 ）年 11 月間三度酒駕，撞死陳姓烘焙師後逃逸，事後被依公共危險致人於死及肇事逃逸等罪起訴。台中地方法院今（ 9 ）日開庭，顏女當庭哭求交保，讓她可以出去賺錢賠償被害人家屬，更說等兒子長大生子後，會把孩子過繼給陳家「傳宗接代」，但法官裁定還押，全案訂於 30 日下午宣判。

但陳男的父親和姊姊表示，他們查過，顏女的名下根本沒有財產，不會跟她和解，且她的兒子也是由哥哥代為撫養，痛批顏女是個不負責任的人，根本都在演戲；加上顏女已三度酒駕，卻不悔改，放她出來豈不是讓她再去害其他人，他們不會跟顏女和解，也希望法官能重判她。

顏姓女子的駕照在去年 5 月間就因酒駕被吊銷，但同年 11 月 13 日，顏女在住處吸食毒品 K 他命後前往金錢豹上班， 14 日凌晨她開著賓士車，在台中市文心路與西屯路交叉路口時硬闖紅燈，撞死年輕的陳姓烘焙師後駕車逃逸，卻因車禍撞擊力道過大導致車體嚴重受損，車輛拋錨停下，當時同在車上的林男、李男讓顏女坐到副駕駛座，並合力將車推至長安路巷內藏匿，企圖湮滅證據。最後，檢方依公共危險致人於死、肇事逃逸等罪將顏女起訴，林男、李男則被依湮滅刑事證據起訴。

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