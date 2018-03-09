走過10年 陳嵐舒：樂沐將我帶到另個層次

陳嵐舒今天下午在樂沐召開記者會，說明餐廳即將結束營業的原因，也分享她與樂沐走過10年歲月的點點滴滴，陳嵐舒表示，她無法灑脫地說完全不在意，內心很不捨，她沒有保留心力，只希望大家可以有所獲得。

座落在台中市存中街的樂沐法式餐廳為台灣最早入榜「亞洲五十最佳餐廳」，主廚陳嵐舒昨天突然在臉書貼文指出，樂沐會在今年12月底結束營業，「華麗著開始，也會華麗著結束」，震撼餐飲界。

（中央社記者趙麗妍台中9日電）樂沐法式餐廳將在年底熄燈，主廚陳嵐舒自述是很孤僻的人，10年前她因夢想開了樂沐，期間她獲得許多人的批判、交流，樂沐將她帶到另一個層次，她很開心有這個經驗。

「樂沐在10年前因我的夢想而開始」，陳嵐舒指出，她的夢想是把法式料理的美呈現出來，而她呈現的方式，就是奉獻自己在廚房中不斷的創新。

陳嵐舒自述，她是很孤僻、很宅的人，樂沐讓她接觸許多不同人，這些人給予的批判、交流，將她帶到另一個層次，「變成一個我從沒想像過的人」，她很開心有這個經驗。

她坦言，2年前就有要結束的想法，半年前確定也獲得核心幹部的諒解與支持，確定結束後她覺得沒有壓力、很輕鬆，她打趣說「沐10年很好聽呀」。

陳嵐舒說，以前廚師只需在廚房把菜做好，她強調，對現今餐飲環境與媒體生態的改變不能適應，「不能因自己的任性，讓團隊承受後果」。

何時重返市場？陳嵐舒表示，她需要一個大躍進才會重新再開始，再出發仍會以Fine Dining（奢華料理）的方式呈現，Fine Dining是很有挑戰性、很有趣、有創意的方式，她對創作一直還是有非常高的熱情。

她笑說，「我還沒有退休，只是結束一間餐廳」，陳嵐舒對支持者喊話「我相信以後還會有機會為各位服務」。

樂沐法式餐廳即將在12月底吹起熄燈號，消息一出，昨日吸引大批消費者預約，店內預約電話接到深夜1時，現仍有許多訂單無法消化，消費者們搶著在結束營業前，體驗奢華飲食的精緻饗宴。（編輯：黃于）1070309