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娛樂

陳志朋大吐心裡話　自嘲是小虎隊中「最不紅的」

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/09 21:08
▲陳志朋登上《吐槽大會2》吐露一直以來的心聲。（圖／誠利千代提供 , 2018.03.09）
▲陳志朋登上《吐槽大會2》吐露一直以來的心聲。（圖／誠利千代提供 , 2018.03.09）

近日，移動視頻風雲盛典在北京盛大舉行，這場盛典的舉辦轟動了整個娛樂圈，當天晚上各路大咖雲集，李冰冰、陳志朋、TFBOYS、趙麗穎、黃曉明、張靚穎、大張偉等齊聚此次盛典。在眾多明星中，陳志朋以超凡的實力榮獲當晚「年度公益星榜樣」。

‬最近「千面男爵」陳志朋的各種動態引發網友不少熱議，從五顏六色的頭髮到各種奇裝異服飽受不少批評爭議，但陳志朋並不畏懼，日前登上最新一期《吐槽大會2》的錄制現場，不但開啓自黑模式直面回應「不紅」、「奇裝」等話題，更放言後悔年輕時沒有這麼堅持自我。

陳志朋作為曾經紅遍大江南北的偶像組合「小虎隊」中的一員，時至今日也難免會被外界做比較，陳志朋坦然自嘲不介意將當年的「小帥虎」頭銜送給建國，畢竟叫這個的都是最不紅的，而對於組合的解散，陳志朋表示：「小虎隊從來沒有真的解散過，只是大家有各自的領域要去做，聯繫少了，自己一直都說小虎隊永不解散，雖然吳奇隆和蘇有朋沒有說過。」一席話引得全場狂笑。


▲陳志朋自嘲是小虎隊中最不紅的。（圖／誠利千代提供 , 2018.03.09）

說起最近引起外界爭議的紅毯和街拍造型，陳志朋也十分大度，對於網友評價的「Lady gaga」不但照單全收，還自嘲相比王太利和喬杉穿著出位是因為演戲需要，自己則是因為沒人需要拍戲。在《吐槽大會2》的節目總結裡，陳志朋首次認真自信地直面所有爭議，大膽透露出自己的心聲：「我剛出道的時候太年輕，別人說什麼我就去做什麼，沒有堅持自己的想法。現在有點後悔，年輕真的不能留白。」

 

關鍵字陳志朋小虎隊吐槽大會2吳奇隆蘇有朋
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