金控2月獲利砍半 新光金前2月賺贏去年

（中央社記者韓婷婷台北9日電）金控業2月獲利趕在今天全數出爐，由於資本市場表現不佳及春節長假工作天數較少，15家上市櫃金控業2月獲利新台幣249.92億元，較1月衰退54.4%。

其中，國泰金控以2月自結稅後純益44.9億元、累計1至2月稅後純益190.6億元、每股稅後純益(EPS) 1.5元，穩居金控獲利王。

新光金控自結2月稅後純益32.06億元、累計1至2月135.14億元、EPS約1.31元，排名第2，且新光金前2月獲利已經超過去年全年水準，表現脫胎換骨。

富邦金控自結2月稅後純益43.7億元、累計1至2月稅後純益120.3億元、EPS約1.18元，則是在2月單月獲利略遜於國泰金，並拉近與新光金的距離，包括國泰金、新光金、富邦金在前2月每股獲利已經率先突破1元。