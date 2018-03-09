開口就是「我們中國人」　姚文智轟柯文哲是獵巫首謀

民進黨立委、台北市長參選人姚文智今（9）日表示，北農連休搞得雞飛狗跳，台北市長柯文哲一日一轉折，說「中國人的文化社會，出事一定要找一個女巫來燒死」，開口閉口就是「我們中國人」，聽來著實刺耳。更怒轟柯文哲別耍嘴皮子，所謂的獵巫首謀「不就是您柯市長嗎」？
姚文智指出，首先要先搞清楚女巫是誰找的？爭議未釐清，柯文哲就開口直指「總經理他來派，就可全權負責」，暗批吳音寧。 不僅如此，柯文哲開口閉口「我們中國人」、「中國人的文化」。令他實在納悶，過去以為柯中了威權的遺毒，但多年過去，依然故我。想請問柯市長，「你是中國人嗎」？
姚文智認為，與其耍嘴皮子，更應該思考，如何同時兼顧消費者與農民的權益，在健全傳統產銷機制與管理的同時，「逐步導入區塊鏈技術，建立智慧運銷系統，才是該做的事」。健全傳統運銷機制，所以休市的錯誤當然不可再犯；但台北走向智慧城市，應可優先針對小農、有機農、青農等試行「區塊鍊運銷系統」，讓農產展開雙軌運銷，互補互利。
姚文智說，運用區塊鏈技術，建立小農生產拍賣平台，不僅生產與履歷認證體制可更公開透明，不同的消費者、餐廳、賣場也可直接在平台上採購；所有的銷售、競價、品質、顧客意見等均可一目了然，農產品也能直接從產地送到消費者端，縮短發貨時間。
姚文智語重心長地呼籲，這樣的方向，老實說，才是這次北農爭議後該去深入研討的重點，至於獵不獵巫？「柯市長別帶頭，就阿彌陀佛了」。