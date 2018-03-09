開口就是「我們中國人」　姚文智轟柯文哲是獵巫首謀

民進黨立委、台北市長參選人姚文智今（9）日表示，北農連休搞得雞飛狗跳，台北市長柯文哲一日一轉折，說「中國人的文化社會，出事一定要找一個女巫來燒死」，開口閉口就是「我們中國人」，聽來著實刺耳。更怒轟柯文哲別耍嘴皮子，所謂的獵巫首謀「不就是您柯市長嗎」？

姚文智指出，首先要先搞清楚女巫是誰找的？爭議未釐清，柯文哲就開口直指「總經理他來派，就可全權負責」，暗批吳音寧。 不僅如此，柯文哲開口閉口「我們中國人」、「中國人的文化」。令他實在納悶，過去以為柯中了威權的遺毒，但多年過去，依然故我。想請問柯市長，「你是中國人嗎」？