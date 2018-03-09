逢農曆新年 筆電代工廠2月營收衰退

（中央社記者潘智義台北9日電）因農曆新年，工作天數少，筆電代工廠2月營收較1月衰退，但仁寶客戶1月調節庫存，使2月出貨量逆勢成長，和碩、廣達2月筆電出貨均較1月衰退。

和碩公布2月合併營收新台幣768.34億元，較1月衰退36.53%，較去年同期成長2.13%；1至2月累計合併營收1978.97億元，較去年同期成長20.29%。

和碩統計，2月筆電出貨 50萬至55萬台（1月75至80萬台），桌上型電腦及主機板出貨60萬至65萬台（1月70萬至75萬台）。

廣達公布2月合併營收為642.94億元，較1月減少24.2%，較去年同期減少13.3%。1至2月累計合併營收1490.78億元，較去年同期減少3.3%。