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中央社

梅克爾憂美鋼鋁關稅 歐盟矢言反制

中央社2018/03/09 21:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社柏林／布魯塞爾9日綜合外電報導）德國總理梅克爾今天對美國總統川普決定課徵高額鋼鋁關稅表示憂心，並呼籲進行對話，以緩和日益加劇的爭端。歐盟則表示，若未享有關稅豁免，將採取反制措施。

法新社報導，梅克爾（Angela Merkel）說，「我們對特定產品關稅調高感到憂心」；並說，德國支持歐洲聯盟（EU）立場，「謀求與美國對話，也要和中國等恐受影響的國家對談」。

歐盟貿易事務執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmstrom）今天也表示，歐盟期望能免除美國鋼鋁關稅，但若美方一意孤行，歐盟將在90天向世界貿易組織（WTO）投訴，並採取反制措施。

美國總統川普昨天對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但放寬先前「無一例外」立場，豁免加拿大、墨西哥兩國，也表示其他友邦同樣有機會排除在這項關稅措施外。

馬姆斯壯被詢及，美國若將歐盟列為新關稅課徵對象，她是否準備做出回應。她說，將向世界貿易組織（WTO）投訴，在90天內實施歐盟的貿易保障措施。

路透社報導，她說：「我們已明確指出這（美國的決定）不符合WTO規範，所以我們會向WTO投訴，可能會與一些友邦一起行動。我們將不得不使出制衡手段和保障措施，以保護我們的產業。」（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070309

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