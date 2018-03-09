民進黨北市議員初選 士林北投區新人多

（中央社記者劉建邦台北9日電）民進黨台北市黨部今天公布議員初選名單，含現任議員共35人登記，以士林北投區、中正萬華區最多新人，分別為5人、4人；士林北投9人搶6席、中正萬華7人爭4席，話題十足。

九合一選舉年底登場，民主進步黨北市黨部規劃議員選舉仍維持提名27席。

北市黨部公布從5日至9日開放登記議員初選，最後共35人登記，含現任24名議員，新人以士林北投區5人最多、中正萬華區4人，內湖南港區和中山大同區各有一名新人。

市黨部規劃在士林北投區提名6席，因前議員吳思瑤轉當立委，議員何志偉未登記，出現2席名額，現任4名議員林世宗、王威中、謝維洲、陳慈慧和5名新人加入初選，包含吳思瑤前辦公室主任陳賢蔚、議員何志偉的嫂子鍾佩玲、紀建安、許智全、陳國棟，預期出現9人搶6席。