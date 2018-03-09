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國民黨新北市長初選協調　僅達成「這個」共識

記者陳志仁／新北報導2018/03/09 21:38
▲爭取國民黨新北市議員金介壽（右）與侯友宜選舉辦公室主任謝政達，針對電視政見發表會的方式，有不同的見解。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.09）
▲爭取國民黨新北市議員金介壽（右）與侯友宜選舉辦公室主任謝政達，針對電視政見發表會的方式，有不同的見解。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.09）

國民黨新北市黨部今（9）日下午4點召開新北市長初選的協調會，周錫瑋、金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表協商；歷經近2個小時的漫長協商，三方僅達成由國民黨中央協辦民調的共識，另辯論會舉辦與否，將在12日的協調會再討論。

周錫瑋表示，協調會做出的第一個共識，初選民調由黨中央主辦，民調公司也由黨中央挑選，如果候選人對民調公司有意見，可在12日（週一）上午的第二次協調會修正；此外，提案由有線電視舉辦3場、每場2小時的政見說明會，另舉行10場公開的政策說明會，將在第二次的協調會來做決議。

周錫瑋說，有人覺得不需要舉辦電視辯論會，但他認為有其必要性，但某一方不僅不贊成辯論，甚至連電視的政見發表、政策說明也有不同的意見；呼籲要開大門、走大路的讓市民瞭解，這才是負責任的表現，也希望12日（週一）上午的第二次協調會，能有一些的進展。

金介壽強調，中央黨部將「承」辦民調，至於提議舉行公開的電視辯論，遭侯友宜選舉辦公室主任謝政達堅持反對；此外，他建議比照國民黨的黨主席選舉，舉辦電視政見的說明會，他們也反對，僅希望以錄影的方式播出政見，但很多人只會照本宣科的唸，最後是二比一的表決結果，將交由黨中央來裁決。

金介壽也提出全民調的執行方式，70％的電話民調不排藍或綠，30％的電話民調，由民調公司從黨部提供的黨員電話中來執行，這才是全民調的真諦，否則黨意在哪裡？同時初選的時間過短，對他這位新人很不公平，提議3月8日至4月8日為初選的活動時間，4月8日後再辦理民調，這項決議也交給黨中央決定！

是否舉辦辯論會？謝政達回應，周錫瑋有請與會的黨中央代表解釋，但初選公告的內容是政見發表會而非辯論會，另周錫瑋、金介壽要求舉辦13場的政見說明會，並要求以表決的方式做決議，他堅持協調會應該是採共識決，不能以表決的方式處理不同意見；並主張比照桃園的模式，舉辦3場錄影的電視政見發表會。

謝政達指出，如果擔心民調不正確，建議可由中央黨部指定的7家民調公司一起做，再以平均民調的結果做依據，相信大家就可以接受民調的結果；三方僅達成同意由中央舉辦民調的共識，至於民調的家數及委託那幾家民調公司，及是否舉辦辯論會的部分，黨中央於12日（週一）的第二次協調會上，交由三方確認。

關鍵字周錫瑋金介壽謝政達國民黨新北市長
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