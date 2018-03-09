森友學園再掀波 日國稅廳長請辭獲准

（中央社記者黃名璽東京9日專電）疑涉賤賣國土的日本森友學園爭議再掀波瀾，當事人之一的國稅廳長佐川宣壽今天請辭獲准，可能令人對森友學園產生更多疑問，對首相安倍晉三也可能是一大打擊。

日本放送協會（NHK）今天報導，副首相兼財務大臣麻生太郎晚間在記者會上說，佐川宣壽的辭呈已批准，他要求佐川宣壽真誠配合調查機關及財務省的調查。

他說，已對佐川宣壽做出減俸處分，根據調查結果，不排除可能有更重的處分。談到佐川宣壽請辭的原因，麻生太郎說，佐川宣壽是由於在理財局長任內，在國會答詢有欠周全，造成國會審議混亂，且在行政文書管理上也引發質疑，所以決定請辭。