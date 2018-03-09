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中央社

森友學園再掀波 日國稅廳長請辭獲准

中央社2018/03/09 21:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京9日專電）疑涉賤賣國土的日本森友學園爭議再掀波瀾，當事人之一的國稅廳長佐川宣壽今天請辭獲准，可能令人對森友學園產生更多疑問，對首相安倍晉三也可能是一大打擊。

日本放送協會（NHK）今天報導，副首相兼財務大臣麻生太郎晚間在記者會上說，佐川宣壽的辭呈已批准，他要求佐川宣壽真誠配合調查機關及財務省的調查。

他說，已對佐川宣壽做出減俸處分，根據調查結果，不排除可能有更重的處分。談到佐川宣壽請辭的原因，麻生太郎說，佐川宣壽是由於在理財局長任內，在國會答詢有欠周全，造成國會審議混亂，且在行政文書管理上也引發質疑，所以決定請辭。

日本森友學園2016年6月曾以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當作新成立小學的用地，2017年2月媒體報導，外界批評這是賤賣國土。

今年3月2日，朝日新聞報導，森友學園事件中，財務省有關決定出售土地的文件疑遭篡改，再度引發關注。幾天沉默後，佐川宣壽請辭國稅廳長。

麻生太郎說，他對這個結果感到遺憾，畢竟佐川宣壽是有才能又認真的人。

佐川宣壽說，在任期中請辭，真的非常抱歉。對過去在國會答詢引發議論，及在文書管理上遭到批評等，他認為自己都有要反省的地方。

日本經濟新聞分析，佐川宣壽是森友學園購地案簽約時的財務省理財局長，2017年曾在國會備詢時說，出售土地的手續完全沒問題，相關交涉紀錄也已銷毀，受到在野議員批判。

如今森友學園疑惑未解，佐川宣壽就辭去現職，對安倍政權是一大打擊。

媒體2017年2月報導森友學園事件，佐川宣壽同年7月就任國稅廳長時，沒依慣例舉行就任記者會，國會內要求他說明此案的聲浪逐漸升高。

安倍晉三先前談到起用佐川宣壽擔任國稅廳長時說，這項考量適才適所，拒絕在野黨換人的要求。

現在事件真相未明，當事人已請辭照准，可能滋生更多疑竇，很可能對安倍晉三政府帶來不良影響，也必然升高要求進一步公開資訊、仔細說明來龍去脈的聲音。（編輯：郭中翰）1070309

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