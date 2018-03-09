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11國簽署CPTPP 鄧振中：全力爭取加入

中央社2018/03/09 21:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北9日電）跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）11個會員8日在智利聖地牙哥簽署協定。行政院政務委員鄧振中今天表示，相關部會全力為加入CPTPP做準備，政府會持續爭取會員國支持台灣加入。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中告訴中央社記者，為爭取加入CPTPP，對內的準備工作包括法規、政策的調適、產業輔導、業界溝通等；對外，要持續爭取會員國支持。

澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等國外長，8日在智利聖地牙哥簽署協定，後續待6個或半數以上簽署會員通知完成國內審議程序後60天即生效。

目前智利、日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞都希望在今年底或明年初完成國內審議程序，預估協定最快將在明年上半年生效，生效後將接受任何國家或個別關稅領域申請加入。

鄧振中表示，未來這一年內，各相關部會將全力為爭取加入CPTPP做準備。目前，各相關部會持續推動相關準備工作，未來鄧振中也會召開跨部會會議，負責跨部會溝通與協調。

同時，CPTPP的準備工作也包括推動相關修法。鄧振中表示，希望相關法案可以儘速通過，這將有助爭取CPTPP會員國支持台灣加入。

為爭取加入CPTPP，目前有8項法案於立法院審議中，其中化妝品衛生管理條例、植物品種及種苗法、農藥管理法及數位通訊傳播法都列為本會期優先法案。

經濟部國貿局表示，除積極推動修法，CPTPP正式生效後，也會盡快提出申請，與國內法規準備工作同步進行，以期縮短作業時程。

外交部稍早表示，樂見CPTPP完成簽署。成員國中的日本、新加坡、馬來西亞及越南是台灣前10大貿易夥伴，若未來台灣加入CPTPP，將有助於與區域內其他成員進一步合作，共同促進亞太繁榮。（編輯：張良知）1070309

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