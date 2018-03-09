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人工生殖法擬納單身女 挺同反同看法不一

中央社2018/03/09 21:32
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北9日電）衛福部國健署表示，人工生殖法將考慮納入單身女性。對此，挺同團體表達贊成，盼女同志適用；反同團體則持反對立場，主張基於倫理，還是應以夫妻為限。

衛福部國健署日前表示將重新檢視人工生殖法，可能考慮放寬人工生殖的對象和施行條件，並一併討論單身女性施行人工生殖可行性。

對此，婚姻平權大平台立法遊說專案經理鄧筑媛受訪表示，若是通過當然比現在什麼辦法都沒有好，保持正面看待。

鄧筑媛也說，人工生殖法是針對異性戀配偶，而同婚將合法化，不應該有不同的對待，希望女同志納入人工生殖法的適用範圍，也應討論代理孕母的議題。

國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫也說，未來開放同性婚姻後，人工生殖相關法令勢必將面臨一番修正，除了有婚姻關係的女同志可依法施行人工生殖外，男同志也可能需要代理孕母協助生子，相關議題屆時將成另一大挑戰。

「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩受訪則說，反對開放人工生殖納入單身女性。

曾獻瑩說，人工生殖應該還是要受限於夫妻之間，因為這裡面包含負責的倫理問題。他指出，這件事情不能站在大人的角度，而應該要站在孩子的立場思考，開放是否會讓小孩的權益受損。（編輯：黃瑞弘）1070309

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