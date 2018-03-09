警違法監視23小時 監院糾正警政署竹市社會處

（中央社記者劉麗榮台北9日電）監察委員高鳳仙今天表示，保二總隊在沒有明確證據情況下，違法派25名員警到聯電榮譽副董宣明智之子宣昶有前妻王敏住所巡邏監視達23小時，今天通過糾正警政署及新竹市社會處。

監察院內政及少數民族委員會今天審查通過高鳳仙提出的調查報告及糾正案，糾正內政部警政署及新竹市政府社會處，並要求議處相關失職人員。

高鳳仙表示，警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊中隊長何德輝104年9月29日專線接獲通報王敏住處疑似兒虐，經巡邏員警確認並無異狀，竟以無人應門及維護兩名孩童安全為由，下令自當天下午3時起至翌日14時止，每小時由3至4名員警，輪流到王敏住家外四周巡邏、監視、守候。