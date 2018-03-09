綠高市議員初選 左楠區有微妙變化

（中央社記者程啟峰高雄9日電）民進黨內高雄市長初選立委劉世芳退出，立委陳其邁出線後，左楠區議員初選選情出現微妙變化，現任議員林瑩蓉缺席初選登記，劉世芳服務處副主任黃偵琳出馬爭取同選區的婦女保障名額。

民進黨高市議員黨內初選登記今天截止，11個選區累計有50人登記，將提名37人，其中，第4選區（左楠區）有7人登記，將提名4人，其中1人是婦女保障名額。

由於積極為陳其邁抬轎的林瑩蓉缺席未登記，由黃偵琳及立委趙天麟助理李雅慧爭取婦女保障名額提名。

林瑩蓉傍晚發布新聞簡訊指出，「我已有向其邁委員報告這個決定，未來將全力輔選，我的助理林志誠很熱誠優秀，也希望把議員的任務交棒給年輕人」。林志誠昨天已完成初選登記。