藍新北市長初選 全民調委託中央承辦

（中央社記者黃旭昇新北9日電）中國國民黨新北市長黨內初選今天由3方參選人與代表協商後決議，委託中央黨部承辦民意調查。民調公司與家數另協商，但政見發表會是否只有錄影，或參選人將同台發表仍待協商。

國民黨新北市黨部今天下午由爭取市長選舉提名的參選人周錫瑋、前新北市議員金介壽，侯友宜辦公室主任謝政達參與協調。

會議由市黨部主委李乾龍主持，副主委蔡博文、市議會黨團書記長黃永昌、國民黨中央選舉動員部主任黃碧雲、中央民意調查小組召集人黃國敏也參與協調。

協調主要內容包括政見發表會舉辦方式，民意調查公司、委託家數與舉辦時間。金介壽認為，他起步晚，登記後應有充分時間闡述理念，盼初選活動一個月後辦民調。