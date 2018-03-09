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國防軍武

監委視察南沙太平島　肯定官兵戍守南疆辛勞

軍聞社2018/03/09 18:55
▲ 監察院國防及情報、內政及少數民族委員會，9日視察南沙太平島。（軍聞社記者莊家宏攝）
▲ 監察院國防及情報、內政及少數民族委員會，9日視察南沙太平島。（軍聞社記者莊家宏攝）

（軍聞社記者莊家宏南沙9日電）監察院國防及情報、內政及少數民族委員會，今日前往我國最南端的領土南沙太平島視察，肯定島上官兵戮力戰備訓練工作，維護我領土主權的辛勤付出。

　監察院長張博雅、監察院國防及情報、內政及少數民族委員會召集人李月德、陳小紅偕同劉德勳、包宗和、蔡崇義、張武修、林雅鋒、章仁香、王幼玲、王美玉、高涌誠、陳慶財、江綺雯及方萬富等委員，由國防部副部長張冠群上將及海巡署胡副署長陪同，前往南沙太平島，瞭解駐防部隊平日生活及戰備現況。

　監委們聽取南沙指揮部任務簡報，瞭解島上各項重要設施、周邊海域情況，以及駐防人員戰備演訓、人道救援及環境保育等任務，對官兵堅守崗位，捍衛國土的辛勞，表示嘉勉與肯定。

　行程中，監委們實地走訪南沙碼頭、我國第36號燈塔「南沙燈塔」及太陽能發電系統情況，詢問整體運轉效益及發電狀況，並視導40公厘高砲砲操演練，官兵以純熟戰技，展現平日訓練成果；隨後，一行人轉往南沙郵政代辦所，了解由軍郵局至今的演變過程，體現「郵權之所在，主權之所及」的意涵。

　監委們也前往南沙醫院及五號井，視導醫療照護執行與島上淡水供應現況，並至島上「觀音堂」參拜，上香祈福國泰民安；座談會中，委員們感謝太平島駐防官兵戮力戰訓整備的付出，同時高度肯定國防部及海巡署每年共同舉辦的南沙研習營，不僅強化全民國防教育，更深化青年學子愛國意識。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
中區後備部教召示範觀摩　強化訓練

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