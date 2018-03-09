監委視察南沙太平島　肯定官兵戍守南疆辛勞

（軍聞社記者莊家宏南沙9日電）監察院國防及情報、內政及少數民族委員會，今日前往我國最南端的領土南沙太平島視察，肯定島上官兵戮力戰備訓練工作，維護我領土主權的辛勤付出。

監察院長張博雅、監察院國防及情報、內政及少數民族委員會召集人李月德、陳小紅偕同劉德勳、包宗和、蔡崇義、張武修、林雅鋒、章仁香、王幼玲、王美玉、高涌誠、陳慶財、江綺雯及方萬富等委員，由國防部副部長張冠群上將及海巡署胡副署長陪同，前往南沙太平島，瞭解駐防部隊平日生活及戰備現況。

監委們聽取南沙指揮部任務簡報，瞭解島上各項重要設施、周邊海域情況，以及駐防人員戰備演訓、人道救援及環境保育等任務，對官兵堅守崗位，捍衛國土的辛勞，表示嘉勉與肯定。