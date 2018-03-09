美股牛市9歲了 但仍有續創紀錄的精力

美股牛市「滿 9 歲」，會老得走不動？或繼續向前衝？眾說紛紜，但在全球經濟成長、企業營利帶動下，似乎仍有續創紀錄的精力。

根據 Investing.com 報導，B. Riley 駐紐約首席市場策略師 Art Hogan 認為，「牛市不會死於衰老，但會死於經濟衰退或趨緩。」

2009 年 3 月 9 日，標普 500 指數慘跌至 676.53 點，但自此之後，便開始回升，受惠於聯準會 (Fed) 的低利率政策，累計漲幅已達 305%。

當前的經濟成長，可望延續，川普政府的稅改政策，也有助提振企業獲利。Hogan 強調，今年的企業獲利，會越來越好。