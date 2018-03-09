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美股牛市9歲了 但仍有續創紀錄的精力

鉅亨網2018/03/09 22:01
鉅亨網 / NOWnews
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美股牛市「滿 9 歲」，會老得走不動？或繼續向前衝？眾說紛紜，但在全球經濟成長、企業營利帶動下，似乎仍有續創紀錄的精力。

根據 Investing.com 報導，B. Riley 駐紐約首席市場策略師 Art Hogan 認為，「牛市不會死於衰老，但會死於經濟衰退或趨緩。」

2009 年 3 月 9 日，標普 500 指數慘跌至 676.53 點，但自此之後，便開始回升，受惠於聯準會 (Fed) 的低利率政策，累計漲幅已達 305%。

當前的經濟成長，可望延續，川普政府的稅改政策，也有助提振企業獲利。Hogan 強調，今年的企業獲利，會越來越好。

根據湯森路透估算，2017 年第 4 季，標普企業平均獲利年增逾 15%，且 2018 年依舊樂觀。

值得注意的是，強勁的獲利成長，恐成逆風，2018 的好表現，將成為 2019 年難以突破的壓力。

施羅德投資策略師 Jonathan Mackay 指出，2019 年「可能不會那麼好，恐進入周期的最後階段。」

對經濟過熱的擔憂，可能使 Fed 加快升息腳步，影響美股表現。1 月份數據顯示，10 年期美債殖利率直逼 3%，導致標普 500 指數在 9 天內，大跌逾 10%。

此外，川普日前簽署鋼鋁進口關稅令，雖然立場有所軟化，讓加拿大、墨西哥得到豁免，其他國家也有斡旋空間，但任何政治事件，都可能成為美股的變數。

不過，根據路透社調查，標普 500 指數到 2018 年底前的表現，仍備受期待，上看 2,900 點，潛在漲幅超過 6%。

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