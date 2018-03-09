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中央社

春訓始動 LamiGirls新成員報到

中央社2018/03/09 21:59
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者張新偉台北9日電）中華職棒29年即將開打，Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls今天備戰開幕賽齊聚春訓，首日除公布新任正、副隊長，新成員凱莉絲與孟潔也正式報到。

LamiGirls即日起至11日展開春訓，除有舞蹈、美妝課程外，10日也將拍攝年度宣傳照，11日下午則在楓樹國小室內體育館舉辦「RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」，與球迷同樂。

今天也正式公布新任正、副隊長為倪暄與巫苡萱，新隊長倪暄先前曾任副隊長，同時也是第一代成員，她表示，接下隊長興奮更勝緊張，會以自己的經驗與努力，與姊妹們一起加油。

今年新成員中的孟潔，在展場常看見她跳舞身影，雖然參加過2015年徵選會，但直到今年才正式加入團隊。孟潔說，最近都在看應援影片練習，雖然很辛苦，但當年因為工作沒有加入始終覺得可惜，這次終於下定決心一圓當年夢想。

另一名新成員為舞台經驗豐富的凱莉絲，曾擔任別隊啦啦隊，休息一年後期待找回當初熱情，決定重返球場與大家一起開心地為球員加油打氣。

今年也是LamiGirls成軍第8年，原有成員倪暄、巫苡萱、陸筱晴、小茶、慧慧、沐妍、曲羿、琳蛋、羚小鹿、布孟璇、班班、張庭、小咪、阿布舞、巧柔、詩妮、牙璽喬、籃靖玟、陳玟伶與李亞璇共20人，加上新人孟潔、凱莉絲，新球季將以22人陣容盛大亮相，桃猿隊副領隊浦韋青今天到場送上開工紅包，期許她們新球季展現更勁爆舞蹈，擄獲全場目光。

日前桃猿公布上半季主題趴，倪暄表示，今年會針對主題活動量身打造舞碼，要讓球迷眼睛為之一亮；而面對即將到來的同樂會，倪暄表示，這是第一次舉辦大型互動會，非常期待與球迷一起玩耍，希望在春訓外與球迷一起開心迎接球季到來。（編輯：蘇志宗）1070309

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