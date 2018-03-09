春訓始動 LamiGirls新成員報到

（中央社記者張新偉台北9日電）中華職棒29年即將開打，Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls今天備戰開幕賽齊聚春訓，首日除公布新任正、副隊長，新成員凱莉絲與孟潔也正式報到。

LamiGirls即日起至11日展開春訓，除有舞蹈、美妝課程外，10日也將拍攝年度宣傳照，11日下午則在楓樹國小室內體育館舉辦「RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」，與球迷同樂。

今天也正式公布新任正、副隊長為倪暄與巫苡萱，新隊長倪暄先前曾任副隊長，同時也是第一代成員，她表示，接下隊長興奮更勝緊張，會以自己的經驗與努力，與姊妹們一起加油。