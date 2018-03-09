用烘衣機「解凍」醬料包　業者傻眼：這不是微波爐！

許多租屋族會到自助洗衣店洗衣、烘衣，但也曾發生過客人不當使用或是惡意破壞的事件。新北市板橋區一間自助洗衣店就碰上兩名男子，竟異想天開地把整箱的醬料包丟到烘乾機裡想要「解凍」，但醬料包加熱後直接在烘乾機裡「爆漿」，導致整台烘乾機都是燒焦的醬料味。
綜合媒體報導， 8 日晚間，兩名男子拿著一箱醬料包到新北市板橋區一間自助洗衣店，兩人把醬料包直接丟進烘乾機裡烘，醬料包的包裝加熱後溶解，直接在機器裡「爆漿」，兩名男子見狀趕緊收拾現場離開，留下瀰漫著燒焦醬料味的烘乾機。
據了解，兩名男子是附近早餐店的員工，異想天開地想利用烘乾機來解凍鐵板麵用的黑胡椒醬料包，導致醬料包爆開，由於店裡管線相通，店裡 8 台烘乾機也都瀰漫著燒焦的醬料味，店家花了數小時清洗後，味道還是散不去，嚴重影響了生意，讓店家相當無奈。早餐店老闆得知後，也已致電向洗衣店老闆道歉並承諾會善後，洗衣店業者則表示暫不追究。
「這台機器是烘乾機，不是微波爐！」，業者也將此事 po 上在臉書《爆怨公社》，感嘆「業者願意天天清潔與消毒，也需要客戶公德心的配合啊」。對此，網友們也留言批評「已經無法用沒水準跟沒同理心解釋他的行為了。如果不是惡意破壞，就是根本沒有常識的人了」、「如果不是惡搞，就算沒爆漿，烘完醬料裡也都被塑化劑汙染了」、「烘衣機拿來烘衣服的，拿來烘醬料包是什麼邏輯」、「拿個吹風機吹吹還比較快」；還有網友透露「上次看過阿嬤烘花生……」。
▲兩名男子異想天開地想利用烘乾機加熱來解凍醬料包，造成醬料包「爆漿」慘劇，導致店裡的烘乾機都是醬料味。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）