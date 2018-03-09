用烘衣機「解凍」醬料包　業者傻眼：這不是微波爐！

許多租屋族會到自助洗衣店洗衣、烘衣，但也曾發生過客人不當使用或是惡意破壞的事件。新北市板橋區一間自助洗衣店就碰上兩名男子，竟異想天開地把整箱的醬料包丟到烘乾機裡想要「解凍」，但醬料包加熱後直接在烘乾機裡「爆漿」，導致整台烘乾機都是燒焦的醬料味。

綜合媒體報導， 8 日晚間，兩名男子拿著一箱醬料包到新北市板橋區一間自助洗衣店，兩人把醬料包直接丟進烘乾機裡烘，醬料包的包裝加熱後溶解，直接在機器裡「爆漿」，兩名男子見狀趕緊收拾現場離開，留下瀰漫著燒焦醬料味的烘乾機。

據了解，兩名男子是附近早餐店的員工，異想天開地想利用烘乾機來解凍鐵板麵用的黑胡椒醬料包，導致醬料包爆開，由於店裡管線相通，店裡 8 台烘乾機也都瀰漫著燒焦的醬料味，店家花了數小時清洗後，味道還是散不去，嚴重影響了生意，讓店家相當無奈。早餐店老闆得知後，也已致電向洗衣店老闆道歉並承諾會善後，洗衣店業者則表示暫不追究。