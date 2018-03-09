印度資通展閉幕 台灣攬才與精品引人潮

（中央社記者康世人新德里9日電）印度資訊通訊展今天閉幕，工研院電光系統所和貿協在展覽中設置台灣廠商攬才專區，及台灣精品、台北國際電腦展兩個館，吸引不少印度專業和學界人士參觀與洽談。

南亞最大的印度資通訊展9日在新德里閉幕，工研院電光系統所執行經濟部工業局新南向半導體國際人才引進計畫，首次在展館設立「台灣廠商攬才專區」，與致茂電子、盛群半導體等台企向印度人才招手。

電光所參展人員表示，展出3天吸引印度專業人士、教授、學生和畢業生等上千人次洽詢，許多符合資格者留下資料，回台後將交給有需求的廠商。