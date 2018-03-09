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印度資通展閉幕 台灣攬才與精品引人潮

中央社2018/03/09 22:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里9日電）印度資訊通訊展今天閉幕，工研院電光系統所和貿協在展覽中設置台灣廠商攬才專區，及台灣精品、台北國際電腦展兩個館，吸引不少印度專業和學界人士參觀與洽談。

南亞最大的印度資通訊展9日在新德里閉幕，工研院電光系統所執行經濟部工業局新南向半導體國際人才引進計畫，首次在展館設立「台灣廠商攬才專區」，與致茂電子、盛群半導體等台企向印度人才招手。

電光所參展人員表示，展出3天吸引印度專業人士、教授、學生和畢業生等上千人次洽詢，許多符合資格者留下資料，回台後將交給有需求的廠商。

台灣廠商攬才專區攤位雖不大，仍吸引多人詢問，顯示台灣半導體產業在印度專業人才和大專院校富有盛名，許多受訪者期待在台企工作。

對外貿易發展協會也設置台灣精品館，展出20家共64件精品，展館是貿協執行國貿局委辦台灣產業形象廣宣計畫新南向市場，本年度印度的首場活動。

精品館展出空氣污染偵測完整方案的訊舟Air Box，透過居家網路，以手機遙控家電的艾法i-Ctrl無限遙控盒等物聯網科技、資通訊及電競精品，成功吸引人潮，也為台灣精品再次成功打響名號。

台北國際電腦展館已是第2度在印度宣傳，希望今年6月舉行的電腦展，印度參展與參觀人數能有更好的成長率，去年為10%。

印度資通訊展今年邁入第26屆，包括台灣、美國、以色列等25國和地區的475家廠商參展，約吸引2萬名訪客。（編輯：廖漢原）1070309

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