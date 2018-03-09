冬帕迎賓會 文在寅：半島和平正在實現

（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）南韓總統文在寅今天在江原道龍平度假村舉行的2018平昌帕冬運歡迎晚宴上說，南北韓商定4月底舉行高峰會，北韓與美國領袖約定5月會晤，韓半島非核化與和平正在成為現實。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅致詞時說，從平昌冬奧南北韓女子冰球聯隊開始的和平火種不斷蔓延，相信在平昌舉行的冬奧和冬帕以及南韓為和平付出的努力，能創造出全新的世界和平。他並向所有寄望世界和平的人表示感謝。

文在寅表示，平昌讓所有人完全融為一體，分享和諧與和平，平昌冬帕將成為最透明和公正的一屆冬帕。30年前，漢城（現稱首爾）夏季帕運讓南韓社會對身心障礙的認識大為改變，希望透過本次大賽，南韓公民更向前邁進。他說，希望平昌冬帕給世界上的身心障礙人士和失去勇氣的人帶來希望和活力，並給夢想平等世界的我們帶來新的勇氣。