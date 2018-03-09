冬帕迎賓會 文在寅：半島和平正在實現

（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）南韓總統文在寅今天在江原道龍平度假村舉行的2018平昌帕冬運歡迎晚宴上說，南北韓商定4月底舉行高峰會，北韓與美國領袖約定5月會晤，韓半島非核化與和平正在成為現實。
南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅致詞時說，從平昌冬奧南北韓女子冰球聯隊開始的和平火種不斷蔓延，相信在平昌舉行的冬奧和冬帕以及南韓為和平付出的努力，能創造出全新的世界和平。他並向所有寄望世界和平的人表示感謝。
文在寅表示，平昌讓所有人完全融為一體，分享和諧與和平，平昌冬帕將成為最透明和公正的一屆冬帕。30年前，漢城（現稱首爾）夏季帕運讓南韓社會對身心障礙的認識大為改變，希望透過本次大賽，南韓公民更向前邁進。他說，希望平昌冬帕給世界上的身心障礙人士和失去勇氣的人帶來希望和活力，並給夢想平等世界的我們帶來新的勇氣。
平昌冬帕今晚8時在平昌奧林匹克體育場開幕，在南韓江原道平昌、江陵、旌善3地舉行，比賽分冰球、高山滑雪、冬季兩項、越野滑雪、單板滑雪、輪椅冰壺等6大項，角逐80面金牌，有49國和地區的570名運動員參加，將於18日閉幕。
美國總統川普在與南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶會面後，同意與北韓領袖金正恩於5月底前會談。這項消息今天上午傳出，引發各界驚訝與反應。
文在寅表示，成功舉行元首會談離不開周邊各國的支持，近期將派鄭義溶訪問中國和俄羅斯，並於12日派國家情報院長徐薰訪問日本，傳達南韓總統特使團本週稍早訪問平壤的會談結果。
文在寅今天指示成立「首腦會談準備委員會」，確保南北韓元首會談成功，由青瓦台秘書室長（總統幕僚長）任鐘皙擔任委員長。（編輯：郭中翰）1070309