川普金正恩將會談 7大關鍵點一次掌握

迄今為止已獲證實的是，雙邊會談將在5月底登場。

●川普及金正恩的峰會將在何處舉行？

北韓為發展核武及射程達美國本土的洲際彈道飛彈，數十年來力抗嚴厲的國際制裁。但北韓表示，若其所謂的威脅得以化解，便願意將武器計畫交付談判。以下是法新社及彭博（Bloomberg）對這項戲劇性發展的分析與預測。

（中央社首爾9日綜合外電報導）南韓今天發布重大消息，指美國總統川普將與北韓領導人金正恩舉行會談。這將是美國現任總統與北韓領導人的首次會晤，為一連串外交行動中，最新也最驚人的一步。

金正恩和南韓總統文在寅4月下旬將於分隔南北韓的非軍事區會晤，川普與金正恩若於同一地點舉行會談，雙方不但容易抵達，且環境是在控制下，也有所需設施，可能是目前的最好選擇。

象徵性較低、較為中立的地點為北京和日內瓦，但在這些地點舉行會談，意味著3位要角不得不與東道主一同規劃會晤事宜。

●核武議題是否將躍上談判桌？

南韓一位高階官員說，「金正恩表達盡快與川普總統會面的意願」，川普則說「將在5月會見金正恩，以實現北韓永久非核化的目標」。

一份報導指出，北韓已承諾停止發展洲際彈道飛彈，但是否履行，端視「美國態度」而定。

●金正恩為何軟化立場？

金正恩可能認為，在核武研發取得進展後，他已處在有利的談判地位。

此外，金正恩同時可能也嚐到了聯合國安理會、美國及歐洲聯盟祭出更嚴厲制裁的苦果。

若干分析家指出，北韓貨幣儲備已經減少，使重要進口物資縮減。此外，金正恩也可能視這次會議為製造美國與南韓分歧的良機。

●川普將如何準備赴會？

分析家指出，北韓外交官以強硬及狡猾的談判技巧聞名，且「相當講究權謀」。

但在川普治下，國務院已有多位韓國問題專家離職，川普也尚未任命駐南韓大使。原本呼聲最高的專家車維德（Victor Cha），據報因不支持對北韓發動先制攻擊，而已不在考慮之內。

美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）上週退休，通常在兩國元首會面前會採取的外交奠基工作，目前也付之闕如。

釜山國立大學副教授凱利（Robert Kelly）說：「召開峰會之前，通常會由較低層官員進行一長串談判，以敲定諸多細節。」

他發推文說，「總愛追求曝光率的川普，一頭就栽了進去」；並警告，川普「可能背離美國與南韓數十年來的政策，而他對此政策自然一無所知。他還可能與北韓達成某種其他美國官員不支持的協議，以求『獲勝』。」

●兩人互動方式為何？

金正恩與川普截然不同，但在某些方面，卻驚人的相似。金正恩被選定為金氏政權的繼承人，多年來也一直為掌權暖身，而川普是史上最令人跌破眼鏡的美國總統之一，他入主白宮前的身分是房地產大亨及實境節目主持人。

金正恩逾6年的處理國事經驗遠多於川普，他預料將在位數十年，因此有長期計畫，也毋須為國營媒體的報導操心。

但是這兩個人都高度重視忠誠度，並將家庭成員納入他們最親密的顧問之列，兩人也好炫武。川普曾要求在華府舉行閱兵式，而金正恩通常每年都會在平壤舉行閱兵。

●南韓的角色為何？

引人注目的是，近日所有的重要公告，都是由南韓宣布。

南韓特使在沒有美國官員在場的情況下，於白宮透露北韓願就核武進行談判，而川普將接受會面的邀請。

川普上任後的最初幾個月裡，他專注與中國溝通，欲藉此影響北韓，並與日本首相安倍晉三交好，使首爾當局憂心遭到忽略。川普指責南韓總統文在寅「姑息」北韓後，更加深南韓的孤立感。

但文在寅把握冬奧良機，設法為美國及北韓的談判穿針引線。

●中國將有何反應？

幾十年來，北京一直是北韓的重要外交保護者、主要貿易對象及援助國，但近年來雙邊關係惡化。

金正恩未前往北京向習近平主席致意，北京也越來越對北韓的行為感到失望，甚至前所未見地展現對北韓祭出更嚴厲制裁的意願。

北京也擔心平壤政權崩潰後，可能導致難民湧入中國，及兩韓統一後，美軍可能在中韓邊界駐軍等。

因此北京樂見達成協議，多年來中國一直敦促恢復過去由北京主持的六方會談。在南韓本週宣布舉行歷史性的兩韓高峰會後，北京直言「我們為他們歡呼」。（譯者：鍾佑貞/核稿：張佑之）1070309