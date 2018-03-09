經濟學人批納吉是竊賊 大馬選舉恐欠公平

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）英國「經濟學人」雜誌文章評論，以合理的選舉制度來說，當今的馬來西亞執政聯盟就不該組成政府。文章還抨擊馬國首相納吉是竊賊，會繼續使用不正當手段贏得選舉。

經濟學人（Economist）8日刊載的文章，以「馬來西亞首相將偷走選舉」為標題，並以「住手吧，竊賊」的強烈字眼切入。

文中除列舉官方的「一馬發展有限公司」（1MDB）被挪用45億美元外，還點出納吉（Najib Razak）的私人銀行賬戶多出6億8100萬美元等醜聞。文章評論，這種醜聞會讓涉事政黨難以贏得選舉，但不幸地，馬國政府透過各種手段，可能會繼續獲勝。