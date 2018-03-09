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經濟學人批納吉是竊賊 大馬選舉恐欠公平

中央社2018/03/09 22:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）英國「經濟學人」雜誌文章評論，以合理的選舉制度來說，當今的馬來西亞執政聯盟就不該組成政府。文章還抨擊馬國首相納吉是竊賊，會繼續使用不正當手段贏得選舉。

經濟學人（Economist）8日刊載的文章，以「馬來西亞首相將偷走選舉」為標題，並以「住手吧，竊賊」的強烈字眼切入。

文中除列舉官方的「一馬發展有限公司」（1MDB）被挪用45億美元外，還點出納吉（Najib Razak）的私人銀行賬戶多出6億8100萬美元等醜聞。文章評論，這種醜聞會讓涉事政黨難以贏得選舉，但不幸地，馬國政府透過各種手段，可能會繼續獲勝。

文章指出，2013年的上屆選舉，馬來西亞執政黨國民陣線贏得總票的47%，少於在野黨的51%，但因選區劃分制度不公平，國民陣線贏得222個國會議席的60%，繼續執政。

經濟學人認為，上屆選後發生一馬公司挪用公款的醜聞，納吉是公司顧問，雖然他否認指控，但馬國政府沒有釐清真相，還讓緊追案件的在野黨人士，因公開官方調查文件而被控告。

醜聞不斷，大馬選民認為納吉涉貪形象難以改善，而馬來西亞選舉最遲須在8月舉行，為免失去政權，經濟學人認為馬國政府勢必在選制上動手腳，包括不公平的選區劃分。

文章認為，馬來西亞若通過新的選區劃分制度，在野黨將面對更多不公平待遇。納吉畏懼公平選舉，選民恐怕會投給對手，他得確認掌握選舉制度，避免丟掉政權。（編輯：廖漢原）1070309

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