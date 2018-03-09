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中央社

川普提前會南韓特使 促成與金正恩歷史峰會

中央社2018/03/09 22:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天接受北韓領導人金正恩的會面邀請，將成首位與北韓領袖見面的美國現任總統。紐約時報報導，川普臨時起意提前會見南韓特使，促進了這項歷史性發展。

南韓國家安保室長鄭義溶今天率特使團抵達華府，向美方簡報他們5日與金正恩會談的內容。鄭義溶隨後在記者會上表示，金正恩承諾將進行非核化，並渴望與川普見面，川普也同意5月底前與金正恩會晤。白宮發言人緊接著證實這項消息。

紐約時報引述一名美國高階官員的話報導，川普原本安排9日才與鄭義溶見面，但他今天聽說鄭義溶正在白宮西廂辦公室與美國官員會面，便召喚鄭義溶到橢圓形辦公室。

官員表示，川普詢問鄭義溶與金正恩會談經過，鄭義溶回答，金正恩表達欲與川普見面。川普聽聞後立刻表示願意，並指示鄭義溶向白宮記者宣布這個消息。

不知所措的鄭義溶起初表示，他需要獲得南韓總統文在寅授權，文在寅很快在電話中准許。川普隨後打電話給日本首相安倍晉三，討論協調外交行動。川普同時計畫打電話給中國國家主席習近平。

南韓訪美特使團對記者表示，他們捎來北韓方面給美國的額外信息。但一名美國官員說，南韓特使並未轉交來自金正恩的信函。

到了傍晚，茫然的白宮官員討論川普是否要邀請金正恩訪美。上述高階官員說，這麼做的可能性似乎相當高，不過美方懷疑金正恩會接受邀請。

南韓官員本週稍早已先在電話中向美方透露，北韓提議與美國直接對話；而白宮官員原本預計花數天時間研議如何回應。如今金正恩提議的美國與北韓領袖高峰會，即使沒有打亂美方計畫，也促使美方加快規劃。

川普幾個月前才嘲諷金正恩是「小火箭人」，並曾威脅要用「烈焰與怒火」對付他。因此對川普而言，與金正恩會面是一項驚人賭注。

歷史上從未有過美國現任總統與北韓領袖見面。川普過去一再承諾不會犯下前任總統的錯誤，也就是與北韓陷入冗長談判，讓北韓取得美方讓步，但北韓卻不放棄核子計畫主要部分。

川普選擇先與金正恩會面，而非等到美國與北韓談判，取得讓步才見面，對美國總統而言，這是一項意義重大的表態。

然而，川普和金正恩都喜歡採取大膽的戲劇化行動。因此兩人親自談判，可能讓協商出現意想不到發展。

美國與北韓進行高層級談判，也為華府帶來艱難挑戰。由於美方過去規劃北韓政策以施加強硬制裁為基礎，輔以軍事行動威脅。知情人士透露，與北韓談判應如何展開，美方幾乎毫無計畫。

加上美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（JosephYun）2月底突然宣布退休，白宮也已在2月初取消任命另一位有經驗談判人士、韓裔美籍學者車維德（VictorCha）為駐南韓大使，使得目前情況更加不利。

至今訪問過北韓的最高層級美國官員，是前總統柯林頓（Bill Clinton）執政時期的國務卿歐布萊特（Madeleine K. Albright）。她在2000年柯林頓任期將要屆滿時出訪平壤，原本計畫安排柯林頓稍晚親訪北韓。

但這項計畫最後觸礁。因金正恩的父親暨當時北韓領導人金正日，不同意事先達成飛彈協議，想與柯林頓面對面再談。柯林頓遂決定不冒險，取消訪問北韓，轉而在任期最後幾星期努力取得中東和平進展。

目前看來，唯一改變的似乎是金正恩主動邀請川普見面。一名川普幕僚今天表示，以川普談生意的技巧，可能會帶來不同結果，不像之前幾次外交斡旋，最後都失敗且令人失望。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070309

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