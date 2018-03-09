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中央社

敘利亞東古塔炮火未歇 危及救援物資車隊

中央社2018/03/09 22:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社敘利亞度瑪9日綜合外電報導）敘利亞政府軍今天對東古塔地區發動新一波空襲，危及運送重要救援物資的車隊。敘利亞政府軍已對這個反抗軍控制的地區發動近3周的猛烈攻勢，並取回一半以上土地。

法新社報導，自2月18日起，俄羅斯支持的政府軍對大馬士革附近最後一個叛軍堡壘發動攻勢，已造成940多名平民喪生。

慈善機構呼籲讓急需的醫療用品進入這片遭政府軍包圍、受反抗軍控制的地區，當地疲憊不堪的醫生及護士竭力以極少的設備，持續治療數以百計傷者。

位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）表示，空襲在今天凌晨時短暫停止，這個地區因此出現一周多來最平靜的夜晚。

紅十字國際委員會（International Committee ofthe Red Cross）表示，今天上午有13輛載滿2400個食物包裹的卡車，把握這個相對平靜的情勢，進入東古塔（East Ghouta）地區。

但在紅十字國際委員會、敘利亞紅新月會（SyrianArab Red Crescent）及聯合國的聯合車隊駛入後，東古塔地區的主要城鎮度瑪（Douma）附近，又遭空襲及砲擊。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳政一）1070309

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