敘利亞東古塔炮火未歇 危及救援物資車隊

（中央社敘利亞度瑪9日綜合外電報導）敘利亞政府軍今天對東古塔地區發動新一波空襲，危及運送重要救援物資的車隊。敘利亞政府軍已對這個反抗軍控制的地區發動近3周的猛烈攻勢，並取回一半以上土地。

法新社報導，自2月18日起，俄羅斯支持的政府軍對大馬士革附近最後一個叛軍堡壘發動攻勢，已造成940多名平民喪生。

慈善機構呼籲讓急需的醫療用品進入這片遭政府軍包圍、受反抗軍控制的地區，當地疲憊不堪的醫生及護士竭力以極少的設備，持續治療數以百計傷者。

位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）表示，空襲在今天凌晨時短暫停止，這個地區因此出現一周多來最平靜的夜晚。