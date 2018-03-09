前俄諜離奇中毒命危 英派軍方支援偵辦

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國警方今天要求軍方支援，調查一起針對前俄羅斯雙面間諜的神經毒劑攻擊案。內政大臣魯德今天視察現場，當局將派100名具處理化學物質專門技能的軍事人員前往當地。
前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）日前在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心外遭人以神經毒劑謀殺未遂，倒在一張長椅上。
路透社報導，警方現在用帳篷包覆住那張長椅。軍方將移除66歲的斯克里帕爾和33歲的尤莉亞出事現場的車輛和物品。
法新社報導，外界益加揣測，若罪魁禍首是與國家機構有關的人物，倫敦當局可能如何回應。
警方對斯克里帕爾索爾茲伯里的簡樸郊區住宅週圍擴大封鎖。
還在昏迷的兩人雖然穩定，但情況依舊危急。案發後率先抵達現場的其中一名警察貝里（Nick Bailey）起先住進加護病房，現在則可以坐在床上談話。
有警察在這起攻擊中受傷，這讓首相梅伊（Theresa May）將罪犯繩之以法的壓力大增。
倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）分析師布爾格（Mathieu Boulegue）告訴法新社，牽涉「一名英國公民，尤其是員警，英國當局必須立刻、強力介入」。
據威爾特郡（Wiltshire）警方表示，事件已造成約21人就醫。（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1070309