前俄諜離奇中毒命危 英派軍方支援偵辦

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國警方今天要求軍方支援，調查一起針對前俄羅斯雙面間諜的神經毒劑攻擊案。內政大臣魯德今天視察現場，當局將派100名具處理化學物質專門技能的軍事人員前往當地。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）日前在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心外遭人以神經毒劑謀殺未遂，倒在一張長椅上。

路透社報導，警方現在用帳篷包覆住那張長椅。軍方將移除66歲的斯克里帕爾和33歲的尤莉亞出事現場的車輛和物品。