陸政府報告不提高度自治 港專家指有政治含義

據引述，張曉明說，考慮之一，是從概念和邏輯關係來說，「一國兩制」方針是一個總概念，已經包含了「港人治港」，「澳人治澳」及「高度自治」內涵。

無線電視台報導，張曉明今天在北京被問到有關問題時說，北京中央貫徹「一國兩制」方針是毋庸置疑，工作報告沒有提到有關字眼，是基於三方面考慮。

中國國務院總理李克強日前在政府工作報告中沒有提及「港人治港」、「澳人治澳」及「高度自治」字眼，引起港人關注。

（中央社記者張謙香港9日電）中國大陸政府工作報告中對港澳未提及「高度自治」，有專家認為具一定的政治含義。中國國務院港澳事務辦公室主任張曉明今天則對此表示，要全面準確理解及執行「一國兩制」。

二是從港澳現在實際情況看，更需要強調的重點，是對「一國兩制」的理解及執行要全面準確；三是為了節省篇幅，因為工作報告內容實在太多，一字難求。

香港亞太研究協會祕書長李風就此接受中央社記者訪問時說，「一國兩制」是北京方面對港澳的戰略方針，不會改變。

但他認為，李克強在工作報告中不提及有關字眼，也許有一定的政治含義。

他說，近年來，香港有些人提出「民主自決」甚至「港獨」，而「港人治港」和「高度自治」往往成為他們的藉口，這難免引起北京方面的關注和應對。（編輯：張淑伶）1070309