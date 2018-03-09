前二次 北韓說願意放棄核武 結果都是謊言

根據 CNBC 分析報導，數十年來，國際社會一直有意阻止北韓的核武及飛彈試射。結果都鎩羽而歸。

這個被孤立的國家不只一次承諾要解除武裝，只是總是言而無信。北韓已多次欺騙美國政府，每次都將問題交給下一任美國政府。現在，金正恩與川普總統準備於 5 月前進行會面，許多人擔憂，這恐怕又是舊戲重演。

1994 年與 2000 年代初期，二次的外交大戲，成了平壤談判歷史的最佳樣板。

1994 年，柯林頓政府與北韓簽定了一項協議，名為框架協議 (Agreed Framework)。根據該協議的條件，平壤必須凍結非法的鈽武器計畫，交換美國建造的輕水式核子反應爐，重油，關係正常化及正式保證不會以核武威脅或使用核武。