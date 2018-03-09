涉嫌性侵 安熙正到首爾地檢接受調查

南韓聯合新聞通訊社報導，安熙正說，對我的妻子、孩子感到非常抱歉，將誠實接受檢方調查。他重申辜負國民給予的厚愛和支援，並再次致歉後進入檢察廳。

南韓電視台在現場直播，在攝影棚內座談的主播和女律師指責安熙正，只對選民們道歉，根本對被他性侵的隨行秘書等兩名女性隻字不提，甚至不道歉，這可說是政客的傲慢。他們說，安熙正銷聲匿跡4天接受司法界人士指點，為避嫌而故意不提受性侵的女性。

（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）南韓前忠清南道知事（省長）安熙正今天下午主動到首爾西部地方檢察廳接受調查，安熙正向現場的媒體表示，他向全體國民及忠清南道公民道歉。

安熙正的隨行女秘書金志恩，5日晚間在JTBC電視台新聞節目中，自陳安熙正自2017年6月起，共對她性侵4次。

金志恩說，即便「#我也是」（#MeToo）運動1月底在南韓引發回響後，安熙正仍在2月性侵她，才決定站出來揭發此事。

她說：「我本來沒有勇氣站出來，是受到這些參與#我也是運動的人所感召。」金志恩指出，由於權力不對等，在為安熙正工作期間，極難拒絕他的要求與命令。她在節目上眼眶泛淚說：「我最怕的人就是安熙正知事。我想今天之後我會消失個幾天，我覺得上電視是少數能保護自己的方法之一，我希望同胞們能保護我。」

性侵醜聞曝光後，安熙正一度保持緘默，但7日晚表示將於8日下午3時召開記者會說明。但昨天下午他突然取消計劃，表示將儘快接受檢方調查。

安熙正於2010年就任忠清南道知事，2014年連任，今年3月6日宣布辭去知事職位，執政的共同民主黨同日宣布開除他的黨籍。

安熙正生於1965年，畢業於高麗大學哲學系。上次總統大選，他在共同民主黨的黨內選舉中，不敵文在寅位居第二，外界看好可能成為下屆南韓總統。（編輯：郭中翰）1070309