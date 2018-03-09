中國iCloud用戶個資遭竊 蘋果將調查

這名網友在2月28日當天，透過客服電話與蘋果公司的技術顧問有口角。後來，這名技術顧問打電話給該網友，說已利用職務之便，侵入他的iCloud，取得了用戶的個人資訊和資料。

美國蘋果公司2月28日才把中國區用戶的雲端服務數據iCloud全部交由官方背景的中國「雲上貴州」負責管理和營運；3月5日，一名網名為「美國往事1999」的新浪微博用戶就發布自身蘋果手機資料被入侵的遭遇。

（中央社台北9日電）一名中國大陸用戶指控蘋果公司的技術顧問非法竊取個人資訊並敲詐勒索，蘋果今天發布聲明，將對事件進行調查，確保員工和承包商團隊遵守規定。

這名技術顧問還說，如果不照他說的做，就把用戶個人資訊和資料往外流，並威脅用戶以後就別想再用蘋果的設備。

隨後這名網友發現自己的Hotmail郵箱密碼已經被修改，重新找回密碼後，他在Hotmail和iCloud的郵箱看到了這名技術顧問發出的恐嚇信。

這名網友詳細寫出事情經過，同時上傳了錄音檔及郵件截圖，引發許多網民議論。

新浪科技報導，蘋果公司8日發出聲明，表示系統設計出發點是捍衛用戶的隱私，「任何一個AppleCare技術顧問均無法訪問顧客的密碼、電子郵件內容和照片等。」

聲明說將與這名顧客一起對該事件進行調查，並確保蘋果公司員工和承包商團隊遵守公司在顧客聯絡方面設定的嚴格標準。（編輯：張淑伶）1070309